《交易视点》中国明年信用债投资可向中高评级转移--中信证券

路透北京12月11日电---中国中信证券最新发布的2013年信用产品投资策略报告认为，经济增速和通货膨胀可能双双见底，明年整体投资环境偏中性，就目前对经济及政策的判断而言，信用产品收益率的中枢整体有所上移，但不存在大幅上行的条件，票息将是投资的主要收入来源，资本利得将较为有限

投资策略而言，建议逐渐转向防御，等待更好的机会，尤其是年底可能的调整；信用无论中票还是城投债均向中高评级转移,期限向3年以内转移；按40%、30%和30%的比例配置AA+CP、AA+和AAA中票、优质城投债和公司债。

**基本影响因素**

经济增长和通胀均出现见底回升的信号，但未有大幅上行的动力，投资环境偏中性。

流动性维持基本平衡，难有明显放松，不利于信用利差的进一步缩窄。

信用风险：经济温和复苏有望支撑企业利润低位企稳，但经济仍在底部区域徘徊，企业利润难有明显改善。在市场对信用风险极端麻木的情况下，警惕信用事件的超预期冲击。

供给：私募票据、企业债及公司债净供给可能将继续上升，而中票供给可能保持平稳，2013年信用债供给可能较2012年小幅上升。

需求：过度依赖于银行理财，需密切关注监管机构对于理财的可能政策变动及股市波动可能带来的冲击。

**收益率及信用利差变动**

收益率曲线结构变动：陡峭化的可能性较大。

无论城投债还是低等级中票，信用等级利差均降至历史低位，难有进一步缩窄空间， 从明年看存在上升的可能性。

信用债曲线变动越来越趋于一致，各等级债联动的可能性较大。

高等级债收益率、信用利差均处于均值水平之上，综合融资成本接近优惠贷款利率， 具备一定安全边际，估值修复较为充分，利差继续扩大空间有限。

城投债相对价值明显下降，进一步下行的动力取决于高等级债的下降空间。

AA中票和公司债具备一定投资价值，但需要精选个券。

明年整体投资环境偏中性，就目前对经济及政策的判断而言，收益率的中枢整体有所上移，但不存在大幅上行的条件，票息将是投资的主要收入来源，资本利得将较为有限。

**投资策略：缩短久期，等待时机**

类属配置：信用债投资价值整体要高于利率产品；PPN和ABN的流动性溢价过高，对配置型投资者而言可重点关注。

信用债评级选择：高等级债安全边际明显，考虑择机建仓；中低评级债等级利差过低，建议仅选择优质城投债、中票及公司债，获取票息收入

信用债的期限选择：建议将久期控制在3年以内，等待更好的时机建仓。

投资时机选择 今年年底，由于资金面紧张以及年底的调仓行为，可能会导致市场出现一定幅度的调整，而明年上半年，经济及CPI都仍在底部区域，对债券投资相对有利，策略上可以偏积极，因此年底视调整幅度而言可能会是好的时点。下半年，随着经济企稳回升的态势日趋明显，对债券的影响可能会逐渐体现，策略上可以偏保守。

建议按照40%、30%和30%的比例配置AA+CP、AA+和AAA中票、优质城投债和公司债。(完)

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