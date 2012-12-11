〔中国数据〕11月新增贷款略低但累计已超去年全年,政策预期依旧向稳(更新版)

(新增分析师评论及数据细节)

* 11月新增人民币信贷5,229亿元,低于预期

* 今年1-11月累计新增信贷已超过去年全年

* 社会融资规模增量与经济发展基本匹配

* 经济回暖趋势渐明,政策预期依旧向稳

路透上海12月11日电---中国11月新增人民币贷款仅逾5,200亿元,略低于预期,不过考虑到前11月累计投放已超去年全年,而且社会融资增量与经济发展需求亦基本匹配,在经济企稳大背景下,未来货币政策维持现有状况的预期依旧强烈.

央行周二公布数据显示,11月人民币贷款增加5,229亿元,同比少增400亿元,亦低于路透调查中值的5,500亿元;当月社会融资规模为1.14万亿元,比上年同期多1,837亿元.前11个月社会融资规模为14.15万亿元,比上年同期多2.60万亿元.

兴业银行首席经济学家鲁政委认为,11月社会融资规模和信贷数据基本在预期之内,非信贷的信托贷款、企业债券融资保持了快速增长,总体社会融资规模新增与经济发展需求基本匹配.

他预期,今年全年信贷新增8.3万亿左右,社会融资规模全年新增将超15万亿.

据路透统计,今年1-11月新增人民币信贷已约7.75万亿元,去年全年规模为7.47万亿元.

"未来政策方向应该不会再有总量上的宽松刺激,比如说降息和降准现在看来可能性非常低.货币政策更多的可能要考虑经济增长质量,和调整结构入手了."民生银行金融市场部首席分析师李志强表示.

正在中国广东考察工作的中共中央总书记习近平表示,加快推进经济结构战略性调整刻不容缓,要按照稳中求进的工作总基调,扎实推动中国经济持续健康发展.[ID:nSB2137397]

不过中国银行战略发展部高级经济师周景彤进一步指出,虽然目前看短期内降息可能性微乎其微,但不能完全排除降准可能."还要结合外贸、FDI和人民币汇率变化等对外汇占款的影响,继续观察."

央行周二公布数据显示,11月人民币贷款增加5,229亿元,同比少增400亿元,亦低于路透调查中值的5,500亿元;当月社会融资规模为1.14万亿元,比上年同期多1,837亿元.前11个月社会融资规模为14.15万亿元,比上年同期多2.60万亿元.

浏览中国11月新增信贷图表,请点击人民币贷款图表(link.reuters.com/cyt54t)

其他数据中,11月新增外币贷款折合人民币1,048亿元,同比多增999亿元;委托贷款增加1,218亿元,同比多增623亿元;信托贷款增加1,995亿元,同比多增1,279亿元;未贴现银行承兑汇票减少496亿元,同比多减269亿元.

在利率市场化改革以及债券市场不断扩容背景下,中国社会融资供给正在加速脱媒.第一财经日报此前引述中国人民银行金融市场司司长谢多称,再过10年,银行贷款在社会融资总量中的比重可能降至30%-40%,与美国大体一致;债券融资将与贷款基本持平.[ID:nSB2124399]

以下为中国2012年11月份社会融资规模统计数据表(亿元人民币):

11月 同比多增/少增

社会融资规模 11,400 +1,837

其中：

人民币贷款增加 5,229 -400

外币贷款折合人民币增加 1,048 +999

委托贷款增加 1,218 +623

信托贷款增加 1,995 +1,279

未贴现的银行承兑汇票增加 -496 -269

企业债券净融资 1,817 -260

非金融企业境内股票融资 107 -161 (完)

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