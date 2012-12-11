〔日本股市〕超买迹象打压市场早盘收跌,出口商和公用事业类股走弱

路透东京12月11日电---日本股市日经指数周二早盘收跌,市场在过去一个月里大涨10%后浮现出的超买迹象,令投资者保持谨慎,促使他们对出口类股了结获利.

另外,美联储为期两天的政策会议召开在即,投资者也尽量避免在会议结果出炉前大举建仓.分析师预期美联储此次或将推出新一轮的美国公债购买计划.

日经指数.N225早盘收跌0.3%至9,506.29点.日经指数的14日相对强弱指标(RSI)目前在66.93,较前日有所下滑,但市场仍然谨慎应对.RSI在70或以上被视为超买,通常预示着市场短期内将回撤.

出口商在过去一个月里领涨,受益于日圆汇率走弱.因有望赢得12月16日大选的反对党领袖安倍晋三呼吁,日本央行应当实施"无限制的宽松政策".

东证股价指数.TOPX跌0.5%至784.52点.(完)

--编译 高琦;审校 龚芳

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