中国汇市: 人民币早盘低开高走打破涨停僵局,流动性改善能否持续待观察

* 人民币即期低开高走,触及涨停但未长时间停留

* 各银行报价踊跃,流动性有所改善

* 昨日大幅收低疑央行干预,市场预期有松动

* 流动性能否持续回暖仍需观望

路透北京12月11日电---人民币即期CNY=CFXS周二早盘低开高走,虽曾瞬间触及涨停但之后即脱离,终于一改逾月来的涨停僵局.交易员称昨日多家大行出手抬高美元价格后,今天市场交投明显活跃,结售汇需求均有放大,一边倒的市场预期似乎出现松动,但能否持续尚需观察.

多位交易员表示,今天开盘后中外资银行均踊跃报价,客盘方面结汇方因流动性转好而积极询价,购汇方也因担心美元价格上行而逐步释出,令早盘成交价格大体稳定在6.23元上方.同时,也不排除银行的投机购汇行为,以押注央行后续出手而抬升美元价格.

"不好意思现在特别地忙,今天流动性好了,结售汇都出来了."北京一国有银行交易员说.

上海一外资银行交易员则表示,今天大家报价都踊跃了很多,但看得出还不是客盘驱动,"实际上从客盘上看还是偏结汇,很多客户看到市场流动性好了,都过来做结汇询价.

"如果流动性不能持续,(人民币)还是有可能继续涨停."他续称.

北京时间12:00,人民币兑美元即期报6.2321元,上日收报6.2451元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2906元,上日中间价为6.2922元.即期流动性改善后,1D远汇CNYSNOR=CFXS市场乏人问津,早盘未有成交.

人民币兑美元周一大幅收跌150个点,至6.2451元的逾一个月来新低.两位交易员称,人民币长时间涨停后,今日尾盘至少有一家国有大行入市连续接盘并抬升美元价格.[ID:nSB2136689]

前述外资银行交易员认为,昨天疑似央行出手,但从今天看与此前情况有所不同."之前也是前日有购汇,但明显是大行客盘需求,第二天流动性就跟不上了,今天开盘以后还是延续了流动性比较充裕这样一个状况."

上海一股份制银行交易员则表示,如果流动性能够持续一段时间,一边倒的市场预期有望出现变化."央行要出手,大家就不会拼命的结,购汇的预期价格要涨,就会赶紧购,至少购汇结汇均衡一点.大家预期发生了变化,就有博弈了,不会僵死在一个点上了."

东京汇市欧元/美元周一盘旋在两周低位,此前意大利总理蒙堤提出辞职,令市场担心谁将领导这个欧元区第三大经济体.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3170/95,上日尾盘为6.3115.

北京时间12:00,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2135/50元,上一交易日尾盘报6.2095元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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