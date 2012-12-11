修正-中国债市动态: 现券延续平淡表现,等待政策面的进一步指引

(修改第一段中措词)

路透上海12月11日电---中国银行间债市周二延续平淡表现,尽管经济延续回暖的势头,但暂未出现加速反弹迹象,对债市的进一步压力也有限,市场的方向性选择惟有等待政策面的进一步指引.

交易员并指出,12月份即将召开的中央经济工作会议将给出明年政策的主要基调,如果政策出现调整的风向,将会对债市形成一定影响.

"还算比较稳定吧,没什么大动作,"上海一券商交易员表示.

他并称,今日利率债整体收益率变动有限.信用债方面,高评级品种仍偏弱,中低评级品种需求尚可,表现稍好.

剩余期限约9.70年的固息国债120015券最新报价收益率CN120015=CFXM在3.57%/3.55%,上日尾盘为3.5680%/3.5550%.

中国央行周二公布,11月新增人民币贷款仅逾5,200亿元,略低于预期,不过考虑到前11月累计投放已超去年全年,而且社会融资增量与经济发展需求亦基本匹配,在经济企稳大背景下,未来货币政策维持现有状况的预期依旧强烈.[ID:nSB2137799](完)