修正-中国债市动态: 现券延续平淡表现,等待政策面的进一步指引

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(修改第一段中措词)
路透上海12月11日电---中国银行间债市周二延续平淡表现,尽管经济延续回暖的势头,但暂未出现加速反弹迹象,对债市的进一步压力也有限,市场的方向性选择惟有等待政策面的进一步指引.
交易员并指出,12月份即将召开的中央经济工作会议将给出明年政策的主要基调,如果政策出现调整的风向,将会对债市形成一定影响.
"还算比较稳定吧,没什么大动作,"上海一券商交易员表示.
他并称,今日利率债整体收益率变动有限.信用债方面,高评级品种仍偏弱,中低评级品种需求尚可,表现稍好.
剩余期限约9.70年的固息国债120015券最新报价收益率CN120015=CFXM在3.57%/3.55%,上日尾盘为3.5680%/3.5550%.
中国央行周二公布,11月新增人民币贷款仅逾5,200亿元,略低于预期,不过考虑到前11月累计投放已超去年全年,而且社会融资增量与经济发展需求亦基本匹配,在经济企稳大背景下,未来货币政策维持现有状况的预期依旧强烈.[ID:nSB2137799](完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。