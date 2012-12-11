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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 11:49 BJT

〔韩元汇率〕韩国称担忧市场对于韩元升值的偏好

路透首尔12月11日电---韩国企划财政部次长申霁润周二表示,韩国当局担心市场上对于韩元升值的偏好,正在密切关注市场情况.

申霁润在一次政策会议的间隙对记者表示,政府正在考虑多种政策措施来应对韩元兑美元近几个月的大幅升值.

周二早盘,韩元/美元触及15个月新高.0324GMT,韩元/美元报1,077.5.(完)

--编译 张涛;审校 沈以文

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