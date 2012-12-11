中国货币市场: 回购利率持稳,逆回购及财政存款因素扶持暖市依旧

路透上海12月11日电---中国银行间市场周二早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS主要品种持稳.央行逆回购调节、财政存款投放及新债发行减少等因素共同扶持资金暖市延续.

交易员认为,目前流动性较宽松,且市场上的资金利率已明显低于逆回购利率,机构对逆回购需求减弱,多数机构介入仅为了对冲逆回购到期资金,平滑头寸.

"今天还是比较宽松,(资金)利率都没怎么动,机构的(逆回购)需求也少了,多数是平滑手上到期的资金.周四(逆回购)只有七天和14天,跨不了年,估计需求更少."上海一银行交易员称.

她并指出,虽然年末将至,资金面或将承受压力,但由于央行逆回购调节手段存在,且财政存款集中投放存在,市场人士预期相对乐观.稳定的预期也造就了稳定的市场行情.

中国央行周二公开市场逆回购操作量减至810亿元人民币,单日净回笼量达860亿元.近期市场流动性持续宽裕,对公开市场逆回购的依赖程度亦逐步减弱,央行顺势而为,继续缩减逆回购操作规模.[CN/MMTCN]

财政资金投放或将扶助流动性,故虽有存款准备金上缴的扰动,中国央行公开市场上周也仅是顺应机构资金需求,小额净投放110亿元人民币,加强与财政政策联动的"有效性".[ID:nSB2130917]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2576 2.2539 0.37

七天CN7DRP=CFXS 3.0202 3.0423 -2.21

14天CN14DRP=CFXS 3.0021 2.9496 5.25

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