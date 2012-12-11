〔中国金融〕截至9月末银行理财产品余额6.73万亿元--银监会官员

*银行理财对改善中国社会融资结构发挥了不可替代的作用

*以客户需求为导向的财富管理业务是未来的发展趋势

*应理性地看待银行理财发展中所存在的一些问题

路透北京12月11日电---中国银监会纪委书记杜金富周二称,截至2012年9月末,银行理财产品余额6.73万亿元人民币,比2011年末4.59万亿元增长近47%.

杜金富是在中国银行业协会理财业务专业委员会成立大会表示,银行理财业务的发展,对于完善融资结构,引导民间资金流向,满足客户需求,增加居民财产性收入,加快银行经营转型等方面发挥了重要作用.

"银行理财产品通过募集资金投资债券、股票以及各类项目等直接融资工具,成为连接居民储蓄资金和直接融资的桥梁,对改善我国社会融资结构发挥了不可替代的作用."杜金富说.

2012年前三季度,中国社会融资规模11.73万亿元,银行理财产品占同期社会融资规模比例达18%.

杜金富表示,以客户需求为导向的财富管理业务是未来的发展趋势,是银行竞争力的重要构成因素.要从银行未来发展转型、提升核心竞争力的战略高度规划并做好理财业务.

他称,银行理财已经成为中国财富管理市场上一支最重要的力量.但其规模只占银行业资产的5%,整体看尚处于培育发展阶段.随着中国经济平稳发展,私人财富不断累积和居民理财意识提高,银行理财产品市场将进入稳定持续发展时期.

**理性看待银行理财存在问题**

杜金富表示,应理性地看待银行理财发展中所存在的一些问题.

"如部分银行董事会和高管层对发展理财的认识不够,没有从银行未来经营转型、提升核心竞争力方面制定理财业务的战略定位,统筹规划未来发展."他说.

此外,部分机构仍存在不规范的理财产品运作方式;个别银行存在不当宣传、信息披露不充分、投诉处理不及时、内控管理不严等问题.

不久前,华夏银行客户在其上海分行嘉定支行购买的中鼎财富系列私募产品到期无法兑付,华夏银行则回应该产品并未该行理财产品也非银行代销,而是该支行理财经理私自出售,目前该员工已离职,公安机关已介入调查.[ID:nSB2124517]

三位消息人士证实,中国银监会上周四下午专就华夏银行员工违规售中鼎投资产品开会讨论,但因司法已介入故目前暂无结论性措施.将待公安机关有相关调查结果之后,再敦促华夏银行拿出解决方案.[ID:nSB2132693]

杜金富并称,中国银行业理财业务专业委员会的成立,对进一步规范银行理财市场、促进银行理财业务健康发展将产生积极的促进和推动作用.(完)