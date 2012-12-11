更新版1-《中国金融焦点》11月社会融资续强力支持经济,短期货币政策料维稳

(新增M2数据和更多评论)

* 11月新增人民币贷款5,229亿元,季节性滑落

* 但社会融资规模不低,继续强力支持实体经济

* 融资结构仍在转变,需关注潜在风险

* 11月企业中长期贷款罕见环比减少

* 短期货币政策料维稳,中长期市场寄望改革推进

采写 上海/北京中文部; 撰写 曹巍浩

路透北京12月11日电---虽然中国11月新增信贷规模季节性滑落,低于市场预期,但当月社会融资规模数据仍然显示出了对实体经济的强力支持态势.

分析人士并指出,社会融资结构的转变,既带来了机会,也需关注其中累积的风险.短期内货币政策维持现有状况的预期强烈,中长期市场寄予改革推进.

"11月新增贷款不多,这和银行年尾原因少贷款等季节性因素有关系,"海通证券首席经济学家李迅雷称,"今年由于利率市场化,企业通过发债等直接融资的占比有所提高.总体上11月社会融资规模数据还可以,对当前经济也有一定支撑."

分析人士还指出,11月末广义货币供应量(M2)增速基本符合预期,虽然中长期贷款占比再次回归年内低位,且企业中长期贷款出现了至少是2008年以来的首次环比减少,但或为短期现象,融资总量数据尚好,仍在强力支持经济增长.

"M2等符合预期,"交通银行研究员鄂永健称,"企业中长期贷款下降有点出预期,跟投资及经济增速回升对不上.还没特别合理的解释,可能是贷款集中到期的扰动,此乃短期现象的可能性大,融资规模等还是可以的."

央行初步统计数据显示,11月社会融资规模为1.14万亿元人民币,其中,当月新增人民币贷款5,229亿元,低于路透调查中值的5,500亿元.2012年1-11月社会融资规模为14.15万亿元,比上年同期多2.60万亿元.11月末M2CNMSM2=ECI同比增长13.9%,略低于14.1%的路透调查中值.

11月人民币贷款占比稍提升至45.87%;企业债券占比为15.94%,虽较上月有所回落,但单月增量仍维持在高位.中长期贷款占比为28.4%,为年内第三低;企业中长期贷款,罕见出现至少是2008年以来的首次环比负增长,减少31亿元.

针对企业中长期贷款单月负增长,机构尚未有合理解释.部分国有大行资深人士给出的理由目前有二:一是当月中长期贷款集中到期,归还导致存量下降;另一个是短期贷款、企业债券对中长期贷款的替代.

兴业银行首席经济学家鲁政委并预期,今年全年信贷新增8.3万亿左右,社会融资规模新增超15万亿.

中国央行此前表示,金融机构表外业务资金最终都会通过信托贷款、委托贷款、银行承兑汇票、企业债券、股票等金融工具投放于实体经济,而这些金融工具都已包含在社会融资规模中.随着金融创新快速发展,未来人民币贷款占比有可能更低.[ID:nSB1776140]

中国11月新增信贷图表,请点击(link.reuters.com/cyt54t)

人民币贷款占中国社会融资比例图表,请点击(r.reuters.com/pyv54t)

**融资结构仍在转变**

以企业债券、信托贷款为代表的其它融资渠道,与人民币为代表的间接融资,在社会融资结构中此长彼消,提供更多直接融资渠道的同时,风险或也在累积.

瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光称,社会融资结构的变化值得注意.过去几个月的趋势是其他融资渠道在取代贷款.11月信托贷款、企业债券和委托贷款的总额,已经跟人民币新增贷款的规模差不多相当了.

路透梳理历史数据发现,今年11月和5月社会融资规模同为1.14万亿,但结构已发生很大变化.相较5月,11月人民币贷款减少逾2,700亿元的同时,信托贷款、委托贷款、企业债券和外币贷款在大幅增加,其中,信托贷款增加逾2,000亿元.

欲浏览年内单月社会融资分项数据,请点选中国主要金融数据一览表.[ECI/CN]

"这是两方面的问题,一方面,发债等让资本市场发挥更大的作用,是政府所鼓励的;但另一方面,信托贷款等都属于'影子银行'.现在地方融资平台7%-8%的负债成本都要借旧还新,信托10%左右的成本,以后怎么还.风险还是会在银行体系."沈建光称.

在十八大期间的新闻会上,中国央行行长周小川表示,中国影子银行的问题和规模比全球金融危机中发达国家所暴露出来的影子银行小得多,且多数都处在监管之下.银监会主席尚福林则称,银监会将立足实际情况,加强对影子银行的杠杆率、并表风险等的监管.[ID:nSB2095133]

他进一步给出了解决之道,银行信贷要增强服务实体经济本源,中央政府加大国债发行量,在地方基础设施建设中承担更多的资金责任.

针对外币贷款持续地增长,招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示,此延续了8月以来态势,主要受同业代付新规的影响,更多的海外表外代付,转变为国内表内外币贷款.

央行数据显示,11月信托贷款增加1,995亿元,增量创年内单月第二高;企业债券净融资1,817亿元,委托贷款增加1,218亿元,外币贷款折合人民币增加1,048亿元,均维持在较高水平.

数据并显示,未贴现银行承兑汇票减少496亿元,或源于机构提前调整年底信贷规模.[CN/CPCN]非金融企业境内股票融资亦低迷,单月仅净增107亿元.

**短期货币政策维稳预期强烈**

分析人士表示,当前经济的回暖或属于小周期反弹,中期仍存反复的可能性;短期货币政策维持现有状况的预期依旧强烈,中长期市场寄望改革推进.

李迅雷指出,中国经济的企稳回升,主要受基建投资推动,也和房地产投资有所好转以及最近汽车消费上升有关.经济回升还可能延续到明年一季度,但当前企稳回升主要是企业补库推动,属于短经济周期,企业补库存之后的明年二三季度经济增速不排除重新回落可能.

鲁政委也表示,目前经济形势暂时回暖,但其可持续性还值得观望,因今年非信贷融资支撑对经济增长起到了很大作用,但明年非信贷融资规模的增长形势还不明朗,近期监管层对影子银行的监管趋紧,在此预期下,如果明年非信贷融资渠道收紧,今年三季度是否是此轮经济周期的阶段底部就值得疑虑.

中国11月公布的经济数据依旧维持偏暖态势,尤其工业增加值增幅在时隔八个月后重返两位数,明显高于市场预期,而消费与投资增速也保持平稳,显示中国经济继续在企稳回升态势下运行.进出口数据则皆逊预期,外需前景仍临严峻考验.[ID:nSB2134479][ID:nSB2135627]

参与内部讨论的消息人士透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%,与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响.[ID:nSB2132453]

民生银行金融市场部首席分析师李志强预计,在经济已经企稳的大背景下,未来政策方向应该不会再有总量上的宽松刺激,比如说降息和降准现在看来可能性非常低.货币政策更多地可能要考虑经济增长质量和调整经济结构.

中国银行战略发展部高级经济师周景彤则表示,目前来看,降息可能性比较小,但降准的可能还不能完全排除.他也预计货币政策未来一段时间还是以稳为主;未来需结合外贸、外商直接投资(FDI)和人民币汇率变化等对外汇占款的影响,继续观察.

正在中国广东考察工作的中共中央总书记习近平表示,加快推进经济结构战略性调整刻不容缓,要按照稳中求进的工作总基调,扎实推动中国经济持续健康发展.[ID:nSB2137397]