《交易视点》中国转债投资者仍可逐步低吸,节奏相机抉择--中金

路透北京12月11日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，转债仍处于低风险区域，继续建议在12月份逐步提升仓位到中到超配并博弈股市一季度行情，暂不建议投资者止盈。

个券方面，延续12月份月报的思路，坚守国投、非银行大盘转债、南山、重工等核心品种的同时，继续关注具备“防守反击”能力个券低吸机会。

**策略观点**

我们在12月3日《稍作等待，遇急跌出手》中提出投资者应将关注点转向低吸机会，继续坚守核心品种的同时，关注具备“防守反击”能力个券的低吸机会。可惜我们虽然对股市一季度行情打了提前量，建议“坚守核心个券，12月份逢急跌出手”。但上周股市较为强劲的反弹让“左侧低吸”的构想暂时遭遇尴尬。

我们对股市的看法是，在货币政策仍以稳健为主、新股发行等股市制度性问题尚未解决、上市公司盈利实质好转之前，我们对股市反转还抱有疑虑。但短期市场似乎还有反弹动力，而60日均线附近或有反复。

我们仍然对明年一季度股市季节性反弹抱有期待。股市风格转换已经开始出现，有可能在未来一段时间持续，这对转债市场有利。上周股市反弹之后，不少传统转债投资者果断增持转债。

目前我们的操作建议是什么？转债仍处于低风险区域，继续建议在12月份逐步提升仓位到中到超配并博弈股市一季度行情，暂不建议投资者止盈。

不过，如果股市继续冲高，那么上周没有果断加仓的投资者就需要放慢低吸节奏，坚守核心品种的同时，遇调整再加大低吸力度。

个券方面，延续12月份月报的思路，坚守国投、非银行大盘转债、南山、重工等核心品种的同时，继续关注具备“防守反击”能力个券低吸机会，低吸目标依次是南山、非银行大盘、工行、川投、重工、国电。

**热点个券**

重工转债：我们在十月份曾建议优先减持重工转债。而前期跌至面值附近建议以持有为主，并建议等待进入转股期后的促转股动作。

进入转股期后，我们有何期待？公司促进转股转股的强烈意愿不改。军工仍是公司基本面核心看点。从正股层面上，军工概念仍是长期看点，但业绩受益于民船疲软，正股估值基本合理，总体而言趋势性机会不明显，但军工概念和资产注入等带来的交易性机会值得期待。

此外，正股持有人结构的不足也导致其正股弹性大为降低。转债本身估值和性价比较为一般。但好在转债绝对价位仍在面值附近，加上进入转股期后可以预见公司将加大促转股力度。

因此，综合上述因素，重工转债在未来一个季度的时间内，有一定的博弈价值。当然，考虑到其安全边际一般等因素，对有增持需求的投资者而言，我们暂时将重工列在南山、川投等诸多转债之后。(完)

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