更新版1-中国货币市场: 回购利率持稳,逆回购及财政存款因素扶持暖市依旧

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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路透上海12月11日电---中国银行间市场周二早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS主要品种持稳.央行逆回购调节、财政存款投放及新债发行减少等因素共同扶持资金暖市延续.
交易员认为,目前流动性较宽松,且市场上的资金利率已明显低于逆回购利率,机构对逆回购需求减弱,多数机构介入仅为了对冲逆回购到期资金,平滑头寸.
"今天还是比较宽松,(资金)利率都没怎么动,机构的(逆回购)需求也少了,多数是平滑手上到期的资金.周四(逆回购)只有七天和14天,跨不了年,估计需求更少."上海一银行交易员称.
她并指出,虽然年末将至,资金面或将承受压力,但由于央行逆回购调节手段存在,且财政存款集中投放存在,市场人士预期相对乐观.稳定的预期也造就了稳定的市场行情.
中国央行周二公开市场逆回购操作量减至810亿元人民币,单日净回笼量达860亿元.近期市场流动性持续宽裕,对公开市场逆回购的依赖程度亦逐步减弱,央行顺势而为,继续缩减逆回购操作规模.[CN/MMTCN]
财政资金投放或将扶助流动性,故虽有存款准备金上缴的扰动,中国央行公开市场上周也仅是顺应机构资金需求,小额净投放110亿元人民币,加强与财政政策联动的"有效性".[ID:nSB2130917]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间13:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2581 2.2539 +0.42
七天CN7DRP=CFXS 3.0202 3.0423 -2.21
14天CN14DRP=CFXS 3.0027 2.9496 +5.31
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.4500 2.3500 +110.00
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.2000 3.5000 -30.00
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.3000 3.1500 +15.00
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2813 2.2700 +1.13
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0500 3.0300 +2.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.0200 3.0100 +1.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.2500 2.2490 +0.10
七天SHICNYSWD= 3.0080 3.0240 -1.60
三个月SHICNY3MD= 3.8513 3.8488 +0.25
===============================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。