中国股市: 沪综指缩量小幅收低,资金及技术面压力料令短线震荡

路透北京12月11日电---中国股市沪综指周二窄幅震荡后小幅收低.市场反弹接近2,100点时量能不济,且年末资金离场压力增大,预计短线市场将维持震荡.

沪综指.SSEC收报2,074.704点,跌9.066点或0.44%.上海A股今日成交678亿元人民币,周一为813亿元.

"市场持续反弹后2,100点阻力较重,加上本身有获利盘,所以两面夹击出现震荡.但总体来说,还是比较强,并没有明显回调,短期还将维持震荡格局",申银万国资深分析师钱启敏称.

他并认为,市场对一号文件和中央经济工作会议的预期还在,但市场供求关系等深层次的问题并没有解决,因而进一步反弹还需利好推动及成交量配合.

中国中央经济工作会议预计将于12月中旬召开;而通常于年初公布的"一号文件"主要涉及"三农"(农业、农村和农民)的强农惠农措施.

沪深300指数.CSI300收盘跌0.55%,报2,258.500点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,260.2点,跌0.39 %,成交量为483,348手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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