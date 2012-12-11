中国债市: 利率互换自上日涨势略为回落,但短期或仍有反复

路透上海12月11日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周二在上日大涨后小幅回落,因持续反弹的股市出现调整,令风险偏好情绪有所收敛.

不过交易员认为,中国经济当前仍处复苏轨道中,如果这一势头持续,无疑更为有利于股市等风险资产,IRS后期依旧是易涨难跌.

"今天感觉回来一点,五年的下来2-3个点吧,"上海一银行交易员称.

中国11月公布的经济数据依旧维持偏暖态势,尤其工业增加值增幅在时隔八个月后重返两位数,明显高于市场预期,而消费与投资增速也保持平稳,显示中国经济继续在企稳回升态势下运行.[ID:nSB2134479]

中国股市沪综指周二窄幅震荡后小幅收低.市场反弹接近2,100点时量能不济,且年末资金离场压力增大,预计短线市场将维持震荡.[.SSCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.4080/ 3.5300 3.3500/ 3.4450 3.4800/ 3.5800 3.6100/ 3.7075 3.5680/ 3.9260

周一 3.4080/ 3.5120 3.3400/ 3.4263 3.4500/ 3.5338 3.5700/ 3.6563 3.5450/ 3.8325

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变动 0.0000/+0.0180 +0.0100/+0.0187 +0.0300/+0.0462 +0.0400/+0.0512 +0.0230/+0.0935

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完)