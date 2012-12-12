《交易视点》中国明年国债净增量上升,中期债占比提高--中金

路透北京12月12日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，根据财政部2013年关键期限国债和储蓄国债发行计划，如果各类型国债单支发行规模保持在今年水平，那么明年国债净增量将从今年的5,500亿元上升至8,000亿元。

如果再考虑地方政府有一部分赤字，政府整体赤字率可能接近2%。关键期限国债增加的品种主要集中在5年期和7年期，并沿用今年续发行模式增大单支国债规模，将显着提高中期债存量占比，有利于为明年即将推出的5年期国债期货提供更多的可交割券种。

**非食品同比意外回落**

11月CPI同比反弹至2%，略低于市场预期，其中食品同比受翘尾因素的影响出现回升，但非食品同比却意外回落。

食品虽然同环比都出现反弹，但是环比涨幅是低于季节性的，尽管近期猪肉价格反弹再次引起市场对于明年猪肉大幅上涨的担忧，但我们认为猪肉供给维持在高位，且货币增速未见显着回升，猪肉尚无趋势性上涨的动力。

此外，随着牛肉价格与猪肉价格的比值创下历史新高，如果猪肉价格不出现趋势性的上涨，那么牛肉价格进一步上升的空间也有限，同比在明年有可能出现下降，有利于肉禽整体同比保持在低位。

非食品同比再次出现回落，值得注意的是，成品油价格下调并不是主要的原因，其它分项的同比也都普遍出现了下降。

首先，劳动力成本的推升作用在趋势性减弱，如对劳动力价格最敏感的衣着同比已连续两个月出现大幅下降，家庭服务同比也已连续四个月停止上升。

其次，CPI租房和自有住房同比均出现回落，而重点城市房价的同比仍然上升，显示三四线城市的房价由于供需失衡仍面临较大的下跌压力，全国层面房价尚不具备持续上涨的基础。

PPI环比再次由正转负，同比回升幅度低于预期，与国际大宗商品价格近期的调整有关，同时也显示工业增速的回升快于需求的扩张，产能过剩仍将是抑制工业品价格上涨的中期因素。

**房地产投资能否接过基建投资的接力棒？**

11月虽然投资单月增速出现下降，但其中最突出的变化是基建投资增速大幅下降，而房地产投资增速大幅上升，那么房地产投资能否取代基建投资成为投资的新引擎呢？

房地产开发商投资意愿的恢复与自身的流动性显着改善有关，不过资金的主要来源并不是开发贷，而是销售持续回暖带来的预收款及按揭贷款的增长，此外自筹资金中的非自有资金也成为了重要的资金来源，我们推测它可能是地方政府对保障房建设的补贴或者开发商通过影子银行的融资。

从第一个主要的资金来源来看，下半年以来重点城市的销售增速已经回升至09年的历史高位，进一步提升的空间已不大，未来全国销售增速能否持续上升取决于三四线城市的表现，而这些城市目前仍面临较为严重的供需失衡。

从第二个主要的资金来源来看，明年监管机构对地方政府债务以及影子银行的态度十分关键，如果出于对风险的担忧而控制这部分融资，那么对房地产企业的外部流动性也会起到实质性的收紧效果。

总体而言，我们认为短期房地产投资的回升有望持续一段时间，但中期来看仍存在较大的不确定性，尤其是考虑到中国住宅投资占GDP的比例与其他亚洲国家相比已不算低，那么在明年GDP名义增速不会显着高于今年的情况下，住宅投资增速继续提升的空间也不大。

**明年国债净增量上升，中期债占比提高**

财政部发布了2013年的关键期限国债和储蓄国债的发行计划，如果假定各类型国债的单支发行规模保持在今年的水平，那么国债净增量预计将从今年的5500亿元上升至8000亿元。

首先，关键期限国债的发行支数从今年的31支增加至35支，而贴现国债和非关键期限附息国债的发行支数可能保持不变，记账式国债的净增量有望从今年的6100亿元增加至7500亿元。

其次，储蓄国债的发行支数虽然没有增加，但是到期量减少，净增量也会相应从今年的-630亿元上升至550亿元。国债净增量扩大意味着明年的财政赤字也会相应增加，中央赤字率有望结束连续四年的下降趋势，从今年的1.05%上升至1.36%。

如果再考虑地方政府有一部分赤字，政府整体的赤字率可能接近2%的水平。关键期限国债增加的品种主要集中在5年期和7年期，并沿用今年的续发行模式增大单支国债的规模，将显着提高中期债的存量占比，有利于为明年即将推出的5年期国债期货提供更多的可交割券种。(完)

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