中国债市: 现券收益率延续稳态,宽松资金预期对冲经济复苏的利空效应

路透上海12月11日电---中国银行间债市周二现券收益率持稳.虽然经济的缓慢复苏对债市形成利空,但资金面的宽松预期对市场形成支撑.多空角力下,最终形成今日的稳定市况.

交易员表示,尽管经济延续回暖趋势,但反弹力度并不强,对市场的利空作用亦有限.同时,虽然临近年底,但是资金面并未出现预计中的紧张局面,令机构乐观情绪渐起.后续市场表现要看上述多空力量的博弈.

"资金面还是略超预期的,原来还担心年末会有紧绷情况出现,现在看来还是比较乐观的."华南一银行交易员称.

上海一银行交易员指出,临近年底,机构的风险资产配置限额,或将限制信用债买盘."往年年底,(受限于限额)机构不愿意买入,坐等明年了."她并称.

中国银行间市场周二质押式回购利率CNREPO=CFXS主要品种持稳.央行逆回购调节、财政存款投放及新债发行减少等因素共同扶持资金暖市延续.[CN/CN]

央行数据显示,11月社会融资规模为1.14万亿元人民币,其中,当月新增人民币贷款5,229亿元,低于路透调查中值的5,500亿元.

虽然中国11月新增信贷规模季节性滑落,低于市场预期,但当月社会融资规模数据仍然显示出了对实体经济的强力支持态势.短期内货币政策维持现有状况的预期强烈,中长期市场寄予改革推进.[ID:nSB2137931]

剩余期限约9.70年的固息国债120015券最新报价CN120015=CFXM为3.5700%/3.5500%,上日末笔为3.5680%/3.5550%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2549 3.0205

上日 2.2539 3.0423

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9670/2.8990

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9180/2.8630

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3620/3.2980 (完)

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