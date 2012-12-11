版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 17:11 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月11日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体       拟发规模   期限(年)    年利率      主体评级    发行时间      主承销商
               (亿元人民币)   
========================================================================================
*吉首华泰国资      10          7        7.37%          AA-     12/12-12/14    财富证券
投资管理公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;以国有土地使用权提供偿债保障)
========================================================================================
*临沂城市资产      15          7        6.68%          AA+     12/12-12/14    宏源证券
经营开发公司          (第3-7年每年末偿还20%本金)
========================================================================================
*湖南昭山           8          6        7.00%          AA-     12/12-12/14 第一创业摩根大通证券
经济建投     (第3-6年每年末偿还25%本金;发行人以土地使用权提供担保)
========================================================================================
*鹰潭投融资公司    14         10        7.50%          AA-     12/12-12/14   长城证券 
           (第3-6年末分别偿还10%本金,第7-10年末分别偿还15%本金;以土地使用权抵押担保)
========================================================================================
*辽宁药都          18          7        7.35%          AA-     12/12-12/18  国泰君安证券
             (第3-7年每年末偿还20%本金;本溪城投提供担保)
========================================================================================
沛县国资           10          7        7.20%          AA-     12/6-12/12    广州证券
                (第3-7年每年末偿还20%本金;以土地使用权抵押担保)
========================================================================================
金湖国资            8          6   前三年利率7.76%     AA-     12/7-12/12    华安证券
                (第三年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)
                (发行人以房产及土地使用权等资产提供担保)
========================================================================================
福州建工集团        5          7        6.80%          AA      12/10-12/12   平安证券
                    (第5、6和7年末分别偿还30%、30%和40%本金)
========================================================================================
萍乡城投           12          7        6.89%          AA-     12/10-12/12   宏源证券
                    (第3-7年末分别偿还20%本金;江西煤炭集团提供担保)
========================================================================================
保山国资            8          7        7.30%          AA-     12/10-12/12   天风证券
                    (第3-7年每年末偿还20%本金;采用土地使用权抵押担保)
========================================================================================
上海临港            7          7        6.09%          AA      12/10-12/12 摩根士丹利华鑫证券
经济发展集团    (附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
========================================================================================
广西交通           20         10        6.20%    AA+   12/11-12/13   瑞银证券
投资集团            (附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)     德邦证券
========================================================================================
青岛国信发展集团   20         10     周二簿记建档      AA+     12/12-12/14   银河证券
                   (第3-6年末分别偿还10%本金,第7-10年末分别偿还15%本金)
========================================================================================
重庆渝兴建投       12          7        7.30%          AA      12/10-12/14   上海证券
                    (第3-7年每年末偿还20%本金)
========================================================================================
泉州台商投资       10          7        7.08%          AA      12/10-12/14   国信证券
区开发建设          (第3-7年每年末偿还20%本金;泉州泉港石化工业区建设发展公司提供担保)
========================================================================================
长沙先导           18          7        6.70%          AA      12/10-12/14   太平洋证券
投资控股            (第3-7年每年末偿还20%本金;长沙城投集团提供担保)
========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
=====================================================================================
暂无
=====================================================================================

  注:*表示新增.(完)

  --整理 刘昕/李宏薇; 审校 边竞

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐