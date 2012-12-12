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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 10:41 BJT

新债招标: 中国10年期国债利率3.55%,接近预测均值--业内人士

路透上海12月12日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币10年期固息国债,中标利率为3.55%,接近此前3.56%的市场预测均值.

业内人士并透露,该期债边际中标利率为3.58%,首场投标倍数为1.81倍.

该期国债为财政部今年第21期记账式附息国债,每半年付息一次,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期债12月13日开始发行并计息,12月17日发行结束,12月19日起上市交易.(完)

--发稿 徐永; 审校 张喜良

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