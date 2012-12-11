新闻稿: 中国11月末M2同比增长13.9%,人民币贷款余额增长15.7%--央行

(以下为中国人民银行周二公布的2012年11月金融统计数据报告全文)

一、广义货币增长13.9%，狭义货币增长5.5%

11月末，广义货币(M2)余额94.48万亿元,同比增长13.9%，比上月末低0.2个百分点，比上年同期高1.2个百分点；狭义货币(M1)余额29.69万亿元,同比增长5.5%，分别比上月末和上年同期低0.6个和2.3个百分点；流通中货币(M0)余额5.24万亿元,同比增长10.7%。当月净投放现金924亿元。

二、当月人民币贷款增加5229亿元，外币贷款增加166亿美元

11月末，本外币贷款余额66.69万亿元，同比增长16.1%。人民币贷款余额62.54万亿元，同比增长15.7%，比上月末低0.2个百分点，比上年同期高0.1个百分点。当月人民币贷款增加5229亿元，同比少增400亿元。分部门看，住户贷款增加2408亿元，其中，短期贷款增加893亿元，中长期贷款增加1515亿元；非金融企业及其他部门贷款增加2817亿元，其中，短期贷款增加3047亿元，中长期贷款减少31亿元，票据融资减少369亿元。1-11月人民币贷款增加7.75万亿元，同比多增9191亿元。11月末外币贷款余额6600亿美元，同比增长24.3%，当月外币贷款增加166亿美元。

三、当月人民币存款增加4739亿元，外币存款减少19亿美元

11月末，本外币存款余额92.77万亿元，同比增长14.3%。人民币存款余额90.16万亿元，同比增长13.4%，分别比上月末和上年同期高0.1个和0.3个百分点。当月人民币存款增加4739亿元，同比多增1510亿元。其中，住户存款增加2516亿元，非金融企业存款增加3256亿元，财政性存款减少1149亿元。1-11月人民币存款增加9.23万亿元，同比多增1.02万亿元。11月末外币存款余额4157亿美元，同比增长55.8%，当月外币存款减少19亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.57%，质押式债券回购月加权平均利率2.55%

11月份,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交23.11万亿元，日均成交1.05万亿元，日均成交同比增长27.8%。

11月份,银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.57%，比上月低0.30个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.55%,比上月低0.27个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3038亿元，直接投资人民币结算业务发生253亿元

2012年11月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2244亿元、794亿元、21亿元、232亿元。(完)

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

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