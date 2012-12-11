《中国2013年经济指标各方预测值一览》--12月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月11日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2013年 2013年 2012年11月/2012年全年 国内生产 -- *7.5%/美银美林/12年12月 7.4%/-- 总值(GDP) *7.5%/巴克莱资本/12月 (7.4%为2012年三季度数据) *8%/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 *8.2%/中国社科院/12月 *8%/摩根大通/11月 *8%/苏格兰皇家银行/11月 *8.2%/摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹/11月 *9.3%/人民大学/11月 *8.5%/经合组织(OECD)/11月 *8.1%/中金/11月 居民消费 -- *4%/巴克莱资本/12年12月 *2.0%/-- 价格指数(CPI) *3%左右/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 *3%/中国社科院/12月 *4.1%/人民大学/11月 *2.7%/中金/11月 工业生产者出厂 -- -- *-2.2%/-- 价格指数(PPI) 广义货币 -- *16.5%/人民大学/12年11月 *13.9%/-- 供应量(M2) 新增人民币贷款 -- -- *5,229亿元/-- 贸易顺差/逆差 -- -- *196.3亿美元/-- 社会消费品 -- -- *14.9%/-- 零售总额 固定资产投资 -- *22%/国家信息中心/12年12月 *20.7%/-- (不含农户) *21.5%/摩根大通/11月 (20.7%为2012年1-11月数据) 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) --整理 刘昕; 审校 曹巍浩
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。