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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 17:39 BJT

《中国2013年经济指标各方预测值一览》--12月11日

路透上海12月11日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值:

               政府目标           预测值/预测者/预测时间                                实际值
                2013年                    2013年                                   2012年11月/2012年全年

  国内生产        --             *7.5%/美银美林/12年12月                                 7.4%/-- 
  总值(GDP)                      *7.5%/巴克莱资本/12月                            (7.4%为2012年三季度数据) 
                                 *8%/民生证券首席经济学家邱晓华/12月                                
                                 *8.2%/中国社科院/12月 
                                 *8%/摩根大通/11月                 
                                 *8%/苏格兰皇家银行/11月
                                 *8.2%/摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹/11月
                                 *9.3%/人民大学/11月
                                 *8.5%/经合组织(OECD)/11月
                                 *8.1%/中金/11月                     
                                                            
 
  居民消费        --             *4%/巴克莱资本/12年12月                                *2.0%/--                                          
  价格指数(CPI)                  *3%左右/民生证券首席经济学家邱晓华/12月   
                                 *3%/中国社科院/12月
                                 *4.1%/人民大学/11月
                                 *2.7%/中金/11月
                                            
  工业生产者出厂  --                     --                                             *-2.2%/--                   
  价格指数(PPI)                                         
                                                                 


  广义货币        --             *16.5%/人民大学/12年11月                               *13.9%/--                                  
  供应量(M2)                                      
                                     
                                                                                                                   

  新增人民币贷款  --                     --                                         *5,229亿元/--                                                                   
                            

                                    
  贸易顺差/逆差   --                     --                                       *196.3亿美元/--                            
                                  
                                      
  社会消费品      --                     --                                             *14.9%/--                          
  零售总额                                          
                                          
                                                                       
                                 
  固定资产投资    --             *22%/国家信息中心/12年12月                             *20.7%/--            
  (不含农户)                     *21.5%/摩根大通/11月                            (20.7%为2012年1-11月数据)
                                                                 
                                                   

  注:1、*表示新增
     2、以上数据均来自媒体的公开报导
     3、机构全称:
                      央行--中国人民银行
                  国研中心--国务院发展研究中心
              发改委研究院--发改委宏观经济研究院
                  中金公司--中国国际金融有限公司
                  经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
                       IMF--国际货币基金组织(完)

  --整理 刘昕; 审校 曹巍浩

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