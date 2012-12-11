中港个股: 比亚迪在保加利亚建合资组装厂,生产电动公交大巴

路透上海12月12日电---据新华网周二稍晚报导,中国新能源汽车制造商比亚迪公司(002594.SZ)(1211.HK)周二与保加利亚能源公司Bulmineral正式签约成立合资公司,将在保建厂组装生产电动公交大巴.

Bulmineral公司首席执行官(CEO)阿勒克桑德·乌萨切夫表示,合资公司的一期投资额将高达数千万欧元,计划每月生产电动大巴40-60辆,预计首辆电动大巴将于明年2月投产下线.

乌萨切夫表示,目前,一些合作细节仍在商谈中,但保加利亚方面已经和中方的战略伙伴达成了共识,将在第二阶段建立大型科技园区,拓展双方的合作.

比亚迪公司和Bulmineral将各持有新成立合资公司50%的股份,合资公司组装厂位于保加利亚首都索非亚以西50公里的布雷兹尼克市.比亚迪汽车有限公司汽车产业群出口贸易事业部总经理何一鹏说表示,"我们希望与保加利亚的合作方一道,共同开拓欧洲市场."

随着新合资公司的成立,比亚迪成为继中国长城汽车(601633.SS)(2333.HK)之后,第二家打入保加利亚市场的中国自主汽车品牌.(完)