中港个股: 比亚迪在保加利亚建合资组装厂,生产电动公交大巴

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透上海12月12日电---据新华网周二稍晚报导,中国新能源汽车制造商比亚迪公司(002594.SZ)(1211.HK)周二与保加利亚能源公司Bulmineral正式签约成立合资公司,将在保建厂组装生产电动公交大巴.
Bulmineral公司首席执行官(CEO)阿勒克桑德·乌萨切夫表示,合资公司的一期投资额将高达数千万欧元,计划每月生产电动大巴40-60辆,预计首辆电动大巴将于明年2月投产下线.
乌萨切夫表示,目前,一些合作细节仍在商谈中,但保加利亚方面已经和中方的战略伙伴达成了共识,将在第二阶段建立大型科技园区,拓展双方的合作.
比亚迪公司和Bulmineral将各持有新成立合资公司50%的股份,合资公司组装厂位于保加利亚首都索非亚以西50公里的布雷兹尼克市.比亚迪汽车有限公司汽车产业群出口贸易事业部总经理何一鹏说表示,"我们希望与保加利亚的合作方一道,共同开拓欧洲市场."
随着新合资公司的成立,比亚迪成为继中国长城汽车(601633.SS)(2333.HK)之后,第二家打入保加利亚市场的中国自主汽车品牌.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13