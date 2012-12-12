中国基金: 国泰基金上报纳斯达克100基金,为国内首个跨国ETF产品

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月12日电---中国证监会网站刊登基金募集申请核准进度公示表显示,国泰基金管理公司上周已上报纳斯达克100交易型开放式基金.若能获批,这将是国内首个跨国交易所上市基金(ETF).
这是中国推出两只港股ETF以后,基金业在跨境产品上的又一次创新.中国证券报周三报导称,这一产品不仅实现跨市场,而且跨国和跨时区,未来可能会在上海证交所上市.
此前,国泰基金已推出纳斯达克100指数QDII(合格境内机构投资者)基金.纳斯达克100指数ETF未来推出后,其流动性更高,交易费率更低.
今年来中国基金业创新不断,近期国泰基金和博时基金分别上报了国内首批债券ETF产品的申请,上周获得证监会受理.而中国证券报周二报导称,相关机构正在设计分级基金ETF,以帮助投资者进行T+0套利.上证所明年中有望出台相关规定,之后基金公司可能会推出相关产品.
分级基金ETF允许投资者用一揽子股票在场内换成母基金份额,当日自动分拆成子份额卖出套利,从而省去场外申购转入场内时间.目前情况下,由场外申购母基金,转至场内分拆成子基金并卖出,这一过程需要三个交易日.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。