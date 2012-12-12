《中国报摘》--中国证券报12月12日

* 头版头条:

--中国人民银行数据显示,11月社会融资规模为1.14万亿元人民币,比上年同期多1,837亿元.其中人民币贷款增加5,229亿元,同比少增400亿元.

* 其他:

--证监会日前接收国泰基金关于纳斯达克100交易型开放式指数基金申报.这是基金公司申报的首只跨国交易所上市基金(ETF)产品.

--业内人士透露,相关机构正在设计分级基金ETF,以进行T+0套利,明年年中或下半年基金公司可能推出相关产品.

--据悉,浙江省嘉兴平湖市,有可能被列为国家农村土地承包经营权流转规范化管理和服务试点地区.

--国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计,中国消费需求增长动力依旧充沛,2013年消费品零售额增速有望达14.6%;由于国际市场需求收缩态势难以扭转,2013年外贸仍将延续低位运行走势.

--据铁道部最新数据,今年前11月累计完成铁路固定资产投资5,069.69亿元,同比增长3.1%,完成全年投资计划的80%.这是今年以来累计铁路固定投资首次实现正增长.

--贵州茅台(600519.SS)称,控股股东茅台集团周二(11日)在二级市场增持45.25万股公司股份,占总股本0.0436%;另外,集团并拟自本次增持起六个月内,继续择机增持股份,累积比例不超过1%.按200元/股计算,增持计划将耗资约20亿元.

--中电联相关人士介绍,11月用电量增速约在8%-8.5%,这一增速超出预期.

--日前北车集团与甘肃省政府签署战略合作框架协议,双方将在甘肃打造百亿级高端轨道交通装备制造基地,目标指向中亚和西亚市场.(完)

--整理 李宏薇; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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