中港个股: 农行获银监会和央行批准发行不超500亿元次级债

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京12月12日电---按资产计中国第三大银行--农业银行(1288.HK)(601288.SS)周三公告称,其发行不超过500亿元人民币次级债方案已经获得中国银监会和央行的批准.
农行于此前建议在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元人民币次级债券,已于10月末获得股东的批准,该行将自股东大会批准日起24个月内发行上述次级债.
据汤森路透旗下IFR上周四报导,农业银行是次交易预计将于两周内发行.[ID:nSB2130555]
在今年剩余一个多月间,多家商业银行开始抢登发次级债的"末班车".粗略估计,在年关将近的一个多月时间内,商业银行将发行次级债融资约1,500亿元,而今年前11个月的次级债发行总量已逾1,000亿元.[ID:nSB2102805]
2011年6月,农业银行发行500亿元15年期固息次级债,票面利率5.30%,在第10年末附有发行人赎回权.[ID:nSB1077210]
次级债融资浪潮此起彼伏的背后,正是巴塞尔协议Ⅲ实施带来的资本补充重压.中国银监会副主席周慕冰表示,银监会将大力推动商业银行资本工具创新,相关细则将适时发布,以拓展商业银行的融资渠道,缓解融资压力.[ID:nSB2105731]
农行A股周二收报2.67元人民币,过去一个月上涨3.49%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。