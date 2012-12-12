中港个股: 农行获银监会和央行批准发行不超500亿元次级债

路透北京12月12日电---按资产计中国第三大银行--农业银行(1288.HK)(601288.SS)周三公告称,其发行不超过500亿元人民币次级债方案已经获得中国银监会和央行的批准.

农行于此前建议在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元人民币次级债券,已于10月末获得股东的批准,该行将自股东大会批准日起24个月内发行上述次级债.

据汤森路透旗下IFR上周四报导,农业银行是次交易预计将于两周内发行.[ID:nSB2130555]

在今年剩余一个多月间,多家商业银行开始抢登发次级债的"末班车".粗略估计,在年关将近的一个多月时间内,商业银行将发行次级债融资约1,500亿元,而今年前11个月的次级债发行总量已逾1,000亿元.[ID:nSB2102805]

2011年6月,农业银行发行500亿元15年期固息次级债,票面利率5.30%,在第10年末附有发行人赎回权.[ID:nSB1077210]

次级债融资浪潮此起彼伏的背后,正是巴塞尔协议Ⅲ实施带来的资本补充重压.中国银监会副主席周慕冰表示,银监会将大力推动商业银行资本工具创新,相关细则将适时发布,以拓展商业银行的融资渠道,缓解融资压力.[ID:nSB2105731]

农行A股周二收报2.67元人民币,过去一个月上涨3.49%.(完)

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