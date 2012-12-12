中国公开市场: 一级交易商今日可继续申报正/逆回购需求--业内人士

芝加哥期市：CBOT大豆和豆油期货上涨，豆粕下跌
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海12月12日电---业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天.
央行公开市场周二进行了810亿元逆回购操作.其中七天期110亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期700亿元,中标利率亦仍持稳在3.60%.[ID:nSB2137563]
财政资金投放或将扶助流动性,故虽有存款准备金上缴的扰动,中国央行公开市场上周也仅是顺应机构资金需求,小额净投放110亿元人民币,加强与财政政策联动的"有效性".[ID:nSB2130917][CN/MMTCN]
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)
**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]
**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]
--发稿 边竞; 审校
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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