中国个股: 贵州茅台称大股东昨增持股份,拟六个月内增持不超总股本1%

路透北京12月12日电---近日白酒行业受到"塑化剂"风波扰动.中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周三公告称,大股东贵州茅台酒厂集团有限责任公司周二已在二级市场上增持股份,并计划在未来六个月内择机继续增持上市公司股份,增持比例不超过总股本的1%.

公告显示,茅台有限公司周二已经增持贵州茅台452,506股,占公司总股本的0.0436%;本次增持后,大股东占公司总股本的61.8020%.

白酒行业塑化剂风波出现后,中国酒业协会发表声明,目前全国白酒重点企业的白酒产品,塑化剂含量指标均低于食品标准值.[ID:nSB2107573]

近期随着股市不断创新低,上市公司大股东增持及回购的动作增多.近日有所涉及的公司包括武汉钢铁600005.SS、粤水电(002060.SZ)、中国水电(601669.SS)等.

贵州茅台周二收报202.31元人民币,近一个月下跌13.84%.(完)