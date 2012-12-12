中国个股: 贵州茅台称大股东昨增持股份,拟六个月内增持不超总股本1%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京12月12日电---近日白酒行业受到"塑化剂"风波扰动.中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周三公告称,大股东贵州茅台酒厂集团有限责任公司周二已在二级市场上增持股份,并计划在未来六个月内择机继续增持上市公司股份,增持比例不超过总股本的1%.
公告显示,茅台有限公司周二已经增持贵州茅台452,506股,占公司总股本的0.0436%;本次增持后,大股东占公司总股本的61.8020%.
白酒行业塑化剂风波出现后,中国酒业协会发表声明,目前全国白酒重点企业的白酒产品,塑化剂含量指标均低于食品标准值.[ID:nSB2107573]
近期随着股市不断创新低,上市公司大股东增持及回购的动作增多.近日有所涉及的公司包括武汉钢铁600005.SS、粤水电(002060.SZ)、中国水电(601669.SS)等.
贵州茅台周二收报202.31元人民币,近一个月下跌13.84%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。