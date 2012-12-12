《中国报摘》--其他报纸重要消息12月12日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--中国国土资源部通知要求,逐级更新汇总全国范围内城镇各类土地面积及土地利用状况.对此,土地专家表示,在城镇化进一步推进的背景下,中国土地市场特别是农村土地市场或率先启动改革.
--据悉,国泰君安证券已接受银河证券、华融证券的上市辅导,拟在境内证券交易所进行首次公开发行(IPO).
--统计显示,监管部门对于上市公司再融资审核步伐日渐加快.
--苏宁电器(002024.SZ)称,将发行总额为45亿元人民币的公司债,期限五年,利率询价区间为4.9%至5.4%,债券无担保.
**第一财经日报**
--石油巨擘皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)中国候任主席海博(Huibert Vigeveno)表示,未来一年,壳牌集团将继续在中国的油气上游领域投资10亿美元.
--爱建股份(600643.SS)拟投资3亿元成立上海爱建融资租赁有限公司,其中公司出资2.25亿元,全资子公司爱建(香港)出资7,500万元.
**金融时报**
--农业发展银行称,将于下周一(17日)数量招标发行222.4亿元固息金融债,期限一年.
--国家开发银行[CHDB.UL]与中国医药集团总公司签署协议,为后者提供融资总量达400亿元的综合金融服务.
**证券时报**
--农业银行(1288.HK)(601288.SS)获准发行不超过500亿元次级债.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。