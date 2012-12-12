《中国报摘》--其他报纸重要消息12月12日

**上海证券报**

--中国国土资源部通知要求,逐级更新汇总全国范围内城镇各类土地面积及土地利用状况.对此,土地专家表示,在城镇化进一步推进的背景下,中国土地市场特别是农村土地市场或率先启动改革.

--据悉,国泰君安证券已接受银河证券、华融证券的上市辅导,拟在境内证券交易所进行首次公开发行(IPO).

--统计显示,监管部门对于上市公司再融资审核步伐日渐加快.

--苏宁电器(002024.SZ)称,将发行总额为45亿元人民币的公司债,期限五年,利率询价区间为4.9%至5.4%,债券无担保.

**第一财经日报**

--石油巨擘皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)中国候任主席海博(Huibert Vigeveno)表示,未来一年,壳牌集团将继续在中国的油气上游领域投资10亿美元.

--爱建股份(600643.SS)拟投资3亿元成立上海爱建融资租赁有限公司,其中公司出资2.25亿元,全资子公司爱建(香港)出资7,500万元.

**金融时报**

--农业发展银行称,将于下周一(17日)数量招标发行222.4亿元固息金融债,期限一年.

--国家开发银行[CHDB.UL]与中国医药集团总公司签署协议,为后者提供融资总量达400亿元的综合金融服务.

**证券时报**

--农业银行(1288.HK)(601288.SS)获准发行不超过500亿元次级债.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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