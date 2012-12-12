中国新债: 农发行下周一将数量招标发行至多222.4亿元固息债,期限一年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月12日电---中国农业发展银行周三公告称,将于下周一(17日)数量招标至多222.4亿元人民币固息金融债,期限一年.
刊登在金融时报的公告称,该期债为农发行今年第19期金融债,具体招标时间为17日上午10:00-11:00,12月20日缴款,上市日期为12月24日.
国家开发银行、农发行和进出口行三大政策性银行是银行间市场金融债的主要发行人.但其招标的金融债,多数时候都是利率招标.
今年以来,农发行在银行间债市公开发行债券规模为4,427.6亿元.[ID:nSB2136001](完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。