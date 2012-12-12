中国新债: 农发行下周一将数量招标发行至多222.4亿元固息债,期限一年

刊登在金融时报的公告称,该期债为农发行今年第19期金融债,具体招标时间为17日上午10:00-11:00,12月20日缴款,上市日期为12月24日.

国家开发银行、农发行和进出口行三大政策性银行是银行间市场金融债的主要发行人.但其招标的金融债,多数时候都是利率招标.