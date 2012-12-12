中国铁路: 前11个月铁路基本建设投资完成年计划近84%--铁道部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京12月12日电---中国铁道部公布统计数据显示,今年1-11月累计完成铁路基本建设投资额完成4,319.32亿元,同比增长9.0%,完成全年投资计划5,160元的83.7%.
铁道部网站近日公布的数据并显示,同期完成铁路固定资产投资5,069.69亿元人民币,同比增长3.1%,完成全年投资计划6,300亿元的80.5%.铁路固定资产投资包括基本建设投资和车辆购置及更新改造.
中国证券报周三报导引述中信建投机械行业分析师冯福章称,从往年经验来看,12月铁路投资的绝对量和环比涨幅都会较11月有所增长,"从目前的数据来看,预计全年可以完成固定资产投资计划."
中国综合建设集团--中国中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)董事长李长进此前接受路透专访时称,中国今年铁路基建投资的目标估计很难完成,明年初步计划铁路基建投资规模6,000亿元人民币,其中高铁占比约60%.[ID:nSB2093791] (完)
参看详细数据请点选铁道部网站链接(here)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。