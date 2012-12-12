《中国债券市场每日交易备忘》--12月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部280亿元人民币10年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.56% 上海农商行至多50亿元三年期固息金融债簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承 中信证券( 600030.SS )( 6030.HK )30亿元三个月期短期融资券(主体评级AAA)招标,工行/农行等主承 攀钢集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行和光大银行主承 江苏交通控股30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行和南京银行主承 福建电子信息集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 华能集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承 红星美凯龙家居集团9亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行主承 广州地铁总公司15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中行和建行主承 浙江交通投资集团25亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),民生银行和工行主承 海宁资产经营公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行和中信证券主承 ============================================================================== 二、新债上市: 农业发展银行251.9亿元五年期固息债120418,票面利率4.00% 中关村国家自主创新示范区5亿元五年期固息集合企业债1280422,票面利率5.90% 诸城经济开发投资公司13亿元七年期固息债1280424,票面利率6.80% 长兴城建公司10亿元七年期固息债1280426,票面利率6.80% 沭阳金源资产经营公司10亿元七年期固息债1280433,票面利率6.50% 深圳立业集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280437,票面利率6.30% 浙江远洲控股5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280438,票面利率6.90% 宿迁水务建设投资公司8亿元七年期固息债1280440,票面利率6.55% 大庆高新国资运营公司12亿元七年期固息债1280445,票面利率6.88% 华润股份10亿元三个月期超短融011247001,票面利率4.29% 双环科技( 000707.SZ )3亿元三年期中票1282533,票面利率6.14% ============================================================================== 三、缴款: 中国节能环保集团15亿元九个月期超短期融资券 北京能源投资集团20亿元一年期短融 内蒙古集通铁路集团8亿元一年期短融 杭锅股份( 002534.SZ )3亿元一年期短融 山东岚桥工贸集团3亿元一年期短融 雅砻江流域水电开发12亿元一年期短融 正泰集团12亿元三年期中票 四川华西集团2亿元两年期中票 金湖国资8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280447,票面利率7.76% 上海临港经济发展集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280448,票面利率6.09% 保山国资经营公司8亿元七年期固息债1280454,票面利率7.30% =============================================================================== 四、还本付息: 中国国际信托40亿元10年期固息信038017付息,票面利率4.50% 中国国际信托60亿元20年期固息债038018付息,票面利率5.10% 国家开发银行270亿元10年期浮息债(一年定存基准)060238付息,基本利差0.60% 赣州银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120012付息,票面利率7.10% 普兰店建设投资公司8亿元七年期固息债1180180付息,票面利率8.48% 西安城投集团10亿元五年期中票1182375付息,票面利率5.68% 农六师国有资产公司10亿元三年期中票1182376付息,票面利率6.59% 中国电子信息产业集团10亿元五年期中票1182377付息,票面利率5.04% 南京中电熊猫15亿元五年期中票1182378付息,票面利率5.68% 中国城市建设控股集团15.5亿元三年期中票1182379付息,票面利率5.62% 东莞玖龙纸业11亿元三年期中票1182380付息,票面利率6.78% 江苏交通控股15亿元15年期固息债7110付息,票面利率4.51% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --按资产计中国第三大银行--农业银行( 1288.HK )( 601288.SS )周三公告称,其发行不超过 500亿元人民币次级债方案已经获得中国银监会和央行的批准.[ID:nSB2138257] --国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计,中国消费需求增长动力依旧充沛,2013 年消费品零售额增速有望达14.6%;由于国际市场需求收缩态势难以扭转,2013年外贸仍将延 续低位运行走势. --据铁道部最新数据,今年前11月累计完成铁路固定资产投资5,069.69亿元,同比增长3.1%, 完成全年投资计划的80%.这是今年以来累计铁路固定投资首次实现正增长. 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞/曹巍浩