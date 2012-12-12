中国经济:明年出口预计增长8%,消费增速同比加快至14.6%--国家信息中心

路透北京12月12日电---中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告称,由于国际市场需求收缩态势难以扭转,明年年中国外贸仍将延续低位运行走势,初步预计出口增长8%左右,进口增长7.8%左右.

国家信息中心发布在中国证券报上的报告并预计,中国消费需求的增长动力依旧充沛,2013年消费品零售额增速有望达14.6%.比2012年加快0.4个百分点.扣除物价因素,实际增速与2012年基本持平.农村消费快速增长的势头有望延续.

对于出口行业所面对内外部需求压力,报告建议,下一阶段,在"稳增长"的调控主基调下,加大力度落实已出台的外贸维稳政策,减轻出口企业负担,优化进口商品结构.对国家预期颁布或正在制定的各项减税措施,争取加快出台落实,同时研究制定若干临时性减税与税收优惠措施,切实减轻企业负担.简化进出口报关手续,实施进、出口关税减免政策.

并且结构性上调部分商品出口退税率.税制改革过程中,国家已对出口退税制度先后7次进行了重要调整.根据当前情况,应在保持原有政策框架的基础上,适当进行结构性微调,主要加大出口退税政策对附加值高、技术含量高、节能减排、自主创新、国产品牌等商品的支持力度.

"尽管外贸维稳政策能够在一定程度上缓解进出口减速压力,但是政策效应空间较为有限,难以从根本上扭转下行趋势."报告亦称.

中国海关本周公布11月出口同比增长仅有2.9%,远低于10月和9月分别11.6%和9.9%的增速;同时,11月进口同比也刚刚持平,贸易顺差则收窄至196亿美元.[ID:nSB2135757]

消费方面,国家信息中心认为,扩大消费的政策应聚焦于增加居民收入、减少与消费相关的税负、改善消费环境和扩大服务消费等方面.

今年1-11月中国实现社会消费品零售额186,833亿元,同比增长14.2%,增速比上年同期回落2.8个百分点,大大低于最近5年18.4%的平均增速,但11月当月增长14.9%,创年内新高,消费需求呈现连续回升的态势.

报告认为,随着国家稳增长、扩消费系列政策进一步见效,消费增速有望小幅加快,但汽车和住房消费增势不旺、经济速度减缓以及消费环境不尽如人意等因素也会制约消费的反弹力度.初步预计,2012年社会消费品零售额增长14.2%左右,比上年降低2.9个百分点,扣除物价因素,实际增长12%左右,高于上年0.4个百分点.

分城乡看,在国家"三农"(农村、农民、农业)扶持政策的引导下,农村消费继续保持较快增长,预计城镇消费品零售额增长14.5%,乡村消费品零售额增长14.9%,乡村快于城镇0.4个百分点,农村消费快速增长的势头有望延续.

报告并强调,尽快出台收入分配改革方案,夯实居民收入增长的基础.提高节能家电补贴标准,大力扶持节能绿色消费.

"收入分配改革举步维艰的关键在于国企特别是资源垄断企业对提高利润上缴比例的讨价还价和种种阻碍,决策部门应坚决破除国企和相关部门对自身利益的保护,确保初次分配和再分配环节均向劳动者倾斜的改革方向,争取在2012年内兑现数年来政府多次提及的出台收入分配改革方案的承诺."报告称.

国家经济信息中心建议采取以下措施:提高节能家电的补贴标准,将最高补贴标准由400元提高至800元,或是按产品销售价格给予13%-15%的补贴.同时给予生产厂家返还部分增值税或实行贷款贴息,减少节能家电的生产成本,降低产品价格.

根据国家信息中心稍早的模型预测,如果主要发达经济体整体不出现二次衰退,中国继续实行积极的财政政策,坚持稳健的货币政策,2013年经济可望保持平稳较快增长态势,GDP增长8%左右,工业增加值增长10.5%左右.(完)