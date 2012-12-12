中国新债: 温州银行下周一起发行至多12亿元固息次级债,期限10年

路透上海12月12日电---中国温州银行股份有限公司周三公告,将自下周一(17日)起在银行间债市发行不超过12亿元人民币固息次级债,期限10年.所募资金将用于补充附属资本.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债主承销商为中金公司,在第五年末附有发行人赎回权.大公国际资信评估公司对发行人主体评级为AA-级,债项评级为A+级.

该期债起息日和缴款日同为12月18日,12月17日-12月18日为发行期.

截至2012年6月末,温州银行拥有72家分支机构.期末存款总额624.75亿元,贷款总额419.46亿元;1-6月该行实现净利润1.12亿元,期末不良贷款率为1.72%.

商业银行所发行的次级债本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债之后,优先于股权资本和混合资本债.(完)

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