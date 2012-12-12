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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 17:03 BJT

更新版 2-新债招标: 中国10年期国债利率接近预期,机构配置需求尚可

(新增追加发行量等公告内容)

* 中标利率3.55%,接近预测均值

* 首场投标倍数1.81倍

* 获得10.1亿元追加认购,最终发行290.1亿元

* 新债结果对二级市场影响不大

路透上海12月12日电---中国财政部周三招标的10年期国债,中标利率接近预测均值.交易员称,现券收益率的相对高位,吸引年底前银行配置需求,支撑今日新债利率未脱预期.首场1.81倍的投标倍数,亦处于今年以来该期限国债认购的较高水平.

财政部公告称,上午招标的10年期国债,中标利率为3.55%.在280亿元人民币的招标量基础上,获得10.1亿元的追加认购,最终实际发行总量为290.1亿元;首场投标量506.3亿元,对应投标倍数1.81倍.

华东一位券商交易员称,今日新债结果"基本符合预期,二级市场(也)没有太大波动."

他并表示,近来10年期国债现券的双边报价基本在3.55%-3.57%间.此次3.55%的中标利率亦与二级市场相近,因此影响并不明显.

业内人士并透露,该期债边际中标利率为3.58%,此前市场利率预测均值为3.56%,预测区间为3.53%-3.59%.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率为3.5658%.二级市场上,剩余期限约9.7年的国债120015券最新成交tCN120015=CFXS在3.5500%.

该期债为财政部今年第21期记账式国债,每半年付息一次,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.12月13日开始发行并计息,12月17日发行结束,12月19日起上市交易.(完)

--发稿 徐永/李宏薇; 审校 张喜良

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