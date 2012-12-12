中国汇市: 人民币早盘宽幅振荡后走低,三周来首次未触及波幅上限

* 人民币早盘略走低,保持宽幅振荡

* 三周来首次于盘间未触及波幅上限

* 大行美元买盘仍较强

* 客盘稍显均衡,总体仍偏结汇

路透北京12月12日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘宽幅振荡后小幅走低,三周以来首次在盘间未触及波幅区间上限.交易员称,大行美元买盘仍然较强,客盘方面则偏向净结汇,预计短期内即期汇价可能在6.25元附近持稳.

"今天貌似又有大行出来干预了,不把价格拉到6.25不罢休啊."上海一股份制银行交易员称.

多位交易员称,从中间价来看央行短期仍有意保持汇率相对稳定,在本周涨停打开价格改善后客户结汇增多,购汇需求也担心人民币进一步走贬而增加,即便整体仍偏向结汇,较之前期也显得更加均衡.短期内若无更大力度干预,在当前位置附近觅得新的平衡可能性较大.

北京时间11:53,人民币兑美元即期报6.2480元,上日收报6.2460元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2883元,上日中间价为6.2906元.

东京汇市美元周三遭遇压力,兑高收益货币徘徊在数月低点附近,因市场押注,美国联邦储备理事会(美联储,FED)日内稍晚将宣布更多刺激政策.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3150/00,上日尾盘为6.3180.

北京时间11:56,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2255/75元,上一交易日尾盘报6.2250元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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