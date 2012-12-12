中国货币市场: 一个月内的回购利率变动有限,跨年资金需求渐显旺

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月12日电---中国银行间市场周三早盘期限在一个月内的质押式回购利率CNREPO=CFXS变动有限,不过跨年资金需求渐显旺,一个月期回购利率呈震荡走升之势.
交易员指出,目前整体流动性依旧宽松,机构对年内资金需求有限,不过随着年底渐行渐近,跨年资金需求进一步增多,回购利率或有小幅反弹的压力.
"还是比较平稳,年内的资金大家都不太缺,跨年的需求倒是不少,一个月的(回购利率)最近比较高,"上海一银行交易员称.
一个月期质押式回购利率CN1MRP=CFXS最新加权利率报4.2131%,较上日4.1088%升近10个基点(bp).
他并指出,12月中下旬财政存款的投放将逐步加速,将基本保证年底前的资金需求,不过"年底资金流转的比较多,资金价格的刚性会显现,(回购利率)可能会回升一点."
中国央行周二公开市场逆回购操作量减至810亿元人民币,单日净回笼量达860亿元.近期市场流动性持续宽裕,对公开市场逆回购的依赖程度亦逐步减弱,央行顺势而为,继续缩减逆回购操作规模.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2641 2.2549 +0.92
七天CN7DRP=CFXS 3.0045 3.0205 -1.60
14天CN14DRP=CFXS 3.0266 3.0071 +1.95
===============================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。