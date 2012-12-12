中国债市动态: 现券弱势震荡,10年国债招标结果符预期但收益近年内高点

路透北京12月12日电---中国银行间债市周三弱势震荡.市场人士表示,经济延续回暖势头,10年国债招标结果虽然符合预期,但绝对收益水平已接近年内高点,加之年底渐近机构心态谨慎平和,中长期利率债略有显弱.

"没啥变化.新发10年国债结果符合预期,但收益水平还是比二级高,五年以上的国债和金融债都有点弱,"上海一银行交易员称.

华东地区一银行交易员也表示,最近一般都是一级发行结果确认二级前期的弱势,之后二级收益率继续上探.

上述上海交易员并称,短期基本面预期偏好,年底临近主动交易意愿偏淡,将仓位维持在一定的比例.市场上,为明年做准备买入长债的有之,也有买入短期信用债的;但总体来讲,机构大幅调整仓位的意愿不强,年内现券或维持弱势震荡格局.

业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币10年期固息国债,中标利率为3.55%,接近此前3.56%的市场预测均值;边际中标利率为3.58%,首场投标倍数为1.81倍.[ID:nSB2138131]

中债登数据显示,银行间市场10年固息国债年内收益率IFT10YY=CDC高点出现在11月初,接近3.60%.

剩余期限约9.21年的固息国债120004券最新报价收益率CN120004=CFXM在3.5650%/3.5450%,上日尾盘为3.5550%/3.5400%.(完)