更新版1-中国货币市场: 一个月内的回购利率变动有限,跨年资金需求渐显旺

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路透上海12月12日电---中国银行间市场周三早盘期限在一个月内的质押式回购利率CNREPO=CFXS变动有限,不过跨年资金需求渐显旺,一个月期回购利率呈震荡走升之势.

交易员指出,目前整体流动性依旧宽松,机构对年内资金需求有限,不过随着年底渐行渐近,跨年资金需求进一步增多,回购利率或有小幅反弹的压力.

"还是比较平稳,年内的资金大家都不太缺,跨年的需求倒是不少,一个月的(回购利率)最近比较高,"上海一银行交易员称.

一个月期质押式回购利率CN1MRP=CFXS最新加权利率报4.2131%,较上日4.1088%升近10个基点(bp).

他并指出,12月中下旬财政存款的投放将逐步加速,将基本保证年底前的资金需求,不过"年底资金流转的比较多,资金价格的刚性会显现,(回购利率)可能会回升一点."

中国央行周二公开市场逆回购操作量减至810亿元人民币,单日净回笼量达860亿元.近期市场流动性持续宽裕,对公开市场逆回购的依赖程度亦逐步减弱,央行顺势而为,继续缩减逆回购操作规模.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间13:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2641 2.2549 +0.92

七天CN7DRP=CFXS 3.0045 3.0205 -1.60

14天CN14DRP=CFXS 3.0266 3.0071 +1.95

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.1050 2.0050 +110.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1100 2.8500 +26.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2000 3.0000 +20.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2800 2.2813 -0.13

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0200 3.0500 -3.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.0200 3.0200 0.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.2600 2.2500 +1.00

七天SHICNYSWD= 3.0160 3.0080 +0.80

三个月SHICNY3MD= 3.8547 3.8513 +0.34

===============================================================(完)