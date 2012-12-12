《综述》 美元/人民币掉期升水全线回落,美元骤紧触发多头认输出局

* 周二起美元/人民币掉期升水全线大挫

* 掉期远端多头平盘触发连环止损

* 即期连续干预及银行增美元运用致流动性趋紧

* 市场对未来美元流动性进一步趋紧的忧虑升温

* 利率平价机制下,市场仍在寻找新的远端价格平衡

作者 李然

路透北京12月12日电---中国境内即期及掉期市场这两天出现翻云覆雨的变化.美元/人民币掉期升水点数连续两日全线大幅下挫,其中一年期最多跌近1,000个点子(bp),触发连锁止损,美元多头血流成河,盘面之惨烈为近两年少见.

而同时人民币即期汇率也不再迷恋涨停的位置,出现了大量久违的美元bid(叫买价).

冰冻三尺非一日之寒.人民币即期连续涨停逾月后疑似央行干预买入美元,以及金融机构大量对美元头寸的运用,终于导致美元流动性从宽松步入紧缺,引发即期和掉期市场的同时变化.

市场人士并预计,目前这种即期不会大动,掉期继续走软的局势可能还将进一步延续至春节前.

"外贸数据、流动性状况,都是不支持即期继续保持强势的触发点;而掉期的大幅下挫,与年底大部分机构暂停交易,flow骤减也有很大的关系."北京一国有大行交易员称.

周三时,美元/人民币掉期CNYXSWP=CFXS中一年期远掉升水报801点,较周一收盘的1,365点挫低564点,早盘也曾一度触及425点的逾五个月低点;短端如美元一天远掉则已出现贴水两点的状况.

同日,即期市场CNY=CFXS报6.2436,人民币没有再触及涨停限制位.此前,因主要经济体量化宽松政策及中国经济呈现企稳向好,及企业结汇不断增强,人民币7月起开始走强,此后央行维持中间价相对平稳并减少市场干预,令人民币自11月起陷入涨停,直至本周中资大行带头大举买入美元方彻底解开僵局.

一年期掉期图形请点选:r.reuters.com/nad64t

掉期自周二全线下挫图形请点选r.reuters.com/mad64t

**美元流动性预期变化**

交易员们并表示,尽管在即期市场疑似央行购汇的行为对掉期市场没有直接影响,却扣动了触发远端多头连续平盘的扳机.美元流动性趋紧的现状,及市场对其进一步趋紧的预期,则是掉期升水大跌的首要因素.

"SPOT(即期)积累太多头寸,造成了美元流动性充裕的假象,央行一收头寸,美元的真实缺口就显现了."上海一外资行交易员表示.

他表示,结汇行为只是美元头寸在银行间市场的转移,而央行买美元就直接投放了外汇占款,美元就从银行间市场消失了.这是短期内导致美元相对于人民币流动性趋紧的主要原因.

上海一股份行交易员称,美元拆借需求从12月以来就慢慢增加,中资大行近期大量收购隔夜美元,而即期涨停后大量美元存款用于结汇加剧了美元紧张状况,目前拆借市场上除了隔夜还比较活跃,其他期限都明显收紧,"bid(拆入美元)多,offer(拆出)几乎没有."

境内美元隐含利率近期明显上行,一改此前全线负利率状况,短端利率上行尤为明显.路透根据人民币隐含利率和汇率等变量推算的美元隐含利率<0#CNIIRVIEW>中,隔夜隐含利率自一周以前的0.23%大幅攀升至周三时的1.19%,而7天隐含利率自一周前的0.33%升至2.30%.

参看美元隐含利率的图表请点选:r.reuters.com/pad64t

央行周二公布的数据显示,11月间企业外币存款较上月减少19亿美元,显示企业结汇意愿较强.今年上半年受人民币贬值预期影响,企业外币存款累计增加1,300亿美元,7月以来人民币汇率开始升值后,7-11月企业外币存款累计增加106亿美元,与上半年对比鲜明.

银行分析人士并指出,私人机构大量存放在银行的美元也加重了商业银行资产负债的管理难度,为覆盖成本,很多银行已开始计划如何在境外运用资金.央行的报表数据就显示,今年截止10月末,金融机构的境外同业往来就高达606.2亿美元,比去年全年高近三倍.

**掉期大挫逼出止损仓位**

"之前远端美元多头非常多,最近有银行不愿多拿并开始削减头寸,结果越卖越跌,再跌再卖,接连触发了很多止损卖盘.这也是一种恐慌情绪在市场上的传染."上海一位银行交易员表示.

该交易员称,由于整体上没有新的长端买需,美元头寸实际上是在银行间流转并不断调整价格.美元升水大幅波动,体现出市场在不断调整对未来本外币流动性对比状况的预期,短期内还在寻求新的掉期远端价格平衡点.

一位资深外汇市场人士称,掉期是一种流动性安排工具,前期美元流动性泛滥时,被大量用于变相进行人民币融资,其定价遵循利率平价,而当前掉期升水的下挫正体现出市场对未来流动性供需变化的预期.

"到年底了,目前这个时点也是一个重要因素.突然没有买盘了,而且目前这种流动性的局面,到春节前都不会变化."上述外汇人士并称.

中国境内美元兑人民币掉期下半年来迭创新高,一年期在10月份再创出历史高位的1,655点,显示宽松的美元不断的积累,从而影响远期价格.[ID:nSB2041235]

人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘宽幅振荡后小幅走低,三周以来首次在盘间未触及波幅区间上限.交易员称,大行美元买盘仍然较强,客盘方面则偏向净结汇,预计短期内即期汇价可能在6.25元附近持稳.[ID:nSB2138413](完)

--审校 毕晓雯/杨淑祯

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