中国股市: 沪综指小幅收升,随城镇化利好消化短线料偏谨慎

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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路透北京12月12日电---中国股市沪综指周三窄幅震荡后以小涨报收,新疆板块因城镇化规划获批领涨.市场近期连续上行后,场内热点已有所减少,随着城镇化利好充分消化,反弹可能已接近尾声.
沪综指.SSEC收报2,082.726点,涨8.022点或0.39%.上海A股今日成交570亿元人民币,昨日为678亿元.
"经过一周上涨,市场已充分消化了城镇化利好,多头力量已集中宣泄.后市整体仍偏谨慎,反弹可能已接近尾声,震荡下行是大概率事件",湘财证券分析师徐广福称,2,020-2,040点会有短期的支撑.
他并指出,市场可能的回调幅度还要看是否有后续政策出台或增量资金进场.目前转向乐观的投资者相对较多,如果市场出现回调,就要看这些乐观投资者是否付诸行动,否则市场再创新低的概率还是蛮大的.
今日,受新疆城镇体系规划获通过消息激励,新疆板块表现较好,其中新疆城建(600545.SS)涨停,收报6.24元.而此前市场走强亦与新一代领导集体坚持改革开放,走城镇化道路密切相关,特别是影响到与城镇化相关的金融、房地产、水泥、机械等板块.
昨日公布的中国11月新增信贷规模季节性滑落,低于市场预期,但当月社会融资规模数据则显示出对实体经济的强力支持.分析人士称,短期内货币政策维持现有状况的预期强烈,中长期市场寄予改革推进.[ID:nSB2137931]
沪深300指数.CSI300收盘涨0.41%,报2,267.767点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,268.0点,涨0.15%,成交量为579,038手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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