券商观点: 明年中国债市信用环境较稳定,整体收益率料达6.5-7%--国泰君安

路透北京12月12日电---中国债市在经历今年上半年的亮丽行情并于下半年回调后,明年将表现如何?中国大型券商--国泰君安称,明年整体信用环境较稳定,若遵循哑铃型投资策略,预计整体收益率将可达6.5-7%.

国泰君安债券研究团队在2013年度信用及转债投资策略会上并表示,明年信用债需求料呈稳定增长,利率将逐步上行,城投债仍将是较好的配置品种.同时,在可转债方面,其仍具备较明显的正股替代效应,可逢低吸纳.

"长端投一些五年的城投或中低等级的中票,并精选一些较好行业的公司,加上短端投资低等级短融,明年全年按这种哑铃型的投资策略看,整个预期收益将可能做到6.5-7%的水平,"国泰君安分析师杨坤预计.

他并分析指出,当前城投债相对于产业债的利差仍处于较高位,大概有100-150点的位置,所以购买城投的相对优势还在,且考虑到其风险相对有限,因而明年城投依然将是获取较好收益的必配品种.

而在产业债方面,需回避钢铁和电力等估值没有优势、发行利率太低,以及纺织轻工这种低评级、民营企业占比较大的行业.不过可优选中游景气度下滑不大的国企,例如建材和化工领域;另外下游消费类,包括医药等成长性较好的民企亦可做一些个券挖掘.

另外,针对明年的整体信用环境,国泰君安指出,虽然明年到期的中低评级债券只数较多,但具体看,中票、公司债、企业债等中长期债券到期个体更多还是以中高等级为主,因而风险不是太大;而短融每年到期量都很大,肯定会参杂一些中小民营企业,这将是关注的重点,可能会有个体风险.

**转债面临供给压力,但现估值洼地**

在可转债方面,国泰君安认为,虽然由于其主要需求方--债基需求增长乏力,将令明年转债市场存有一定供给压力,但正股投资者右侧交易将会压低转债估值,这令后者具备了较明显的正股替代效应.

"川投CN110016=SS、南山CN110020=SS和非银行大盘等股性转债已体现出估值洼地特征,且弹性较好,建议增持;国投CN110013=SS超涨后有一定收窄,但正股替代效应仍然显着,所以仍继续建议正股投资者增持;另外重工CN113003=SS估值回落后亦可增持,"国泰君安称.

同时,从高弹性转债来看,短期仍难以满足赎回条件,因而建议谨慎增持.而债性转债则要看反转预期,歌华CN110011=SS、中行CN113001=SS等相比纯债票息折让都在50bp以内,低于历史水平,因而建议谨慎增持.

中国股市沪综指.SSEC上周累计涨幅达4.1%,创下自去年10月底以来最大单周涨幅.不过本周则步入震荡整理,随着城镇化利好充分消化,反弹可能已接近尾声,后市仍需保持谨慎.

中国近期公布的11月经济数据依旧维持偏暖态势,尤其工业增加值增幅在时隔八个月后重返两位数,明显高于市场预期,而消费与投资增速也保持平稳.不过今日海关公布的外贸增速骤降,则预示经济复苏之路并非坦途,外部环境依然复杂多变.(完)