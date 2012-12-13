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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 09:24 BJT

中国公开市场: 今日进行180亿逆回购操作,本周净回笼1,250亿--业内人士

路透上海12月13日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额180亿元人民币的逆回购操作,其中七天期80亿元,14天期100亿元.据路透计算,央行公开市场本周将净回笼1,250亿元.

央行公开市场周二进行了810亿元逆回购操作.其中七天期110亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期700亿元,中标利率亦仍持稳在3.60%.[ID:nSB2137563]

财政资金投放或将扶助流动性,故虽有例行存款准备金上缴的扰动,中国央行公开市场上周也仅是顺应机构资金需求,小额净投放110亿元,加强与财政政策联动的"有效性".[ID:nSB2130917][CN/MMTCN]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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