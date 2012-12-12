中国债市: 短期信用债收益率下行,部分机构着手为明年建仓

路透上海12月12日电---中国银行间债市周三信用债交投较前活跃,部分短融及中票收益率有所下行,源于机构着手为明年建仓做准备.而利率债仍受制于经济转暖,延续弱势整理市况.

交易员指出,鉴于目前经济回升速度缓慢,且基本面因素已充分反应,市场预计信用债收益率再大幅上涨的可能性较有限,因此以券商和基金为主的投资者在年底逐步介入期限相对较短的信用债为明年建仓.

"今天短融和中票的(收益率)下来了,年底了,机构为明年建仓.主要是经济反弹速度没那么快,预计后续收益率上不了太多了,而且资金面也允许(买入债券)."北京一银行交易员称.

针对利率债市场,华南一银行交易员表示,今日招标的10年期国债结果并未超出预期,并未带动利率债走出弱势盘整的状态.

业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币10年期固息国债,中标利率为3.55%,接近此前3.56%的市场预测均值;边际中标利率为3.58%,首场投标倍数为1.81倍.[ID:nSB2138131]

中国银行间市场周三期限在一个月内的质押式回购利率CNREPO=CFXS变动有限,不过跨年资金需求渐显旺,一个月期回购利率呈震荡走升之势.[CN/CN]

剩余期限约0.02年的短融11闽能源CP002券最新成交CN041159025=CFXS在3.1980%,前收市日尾盘报在4.1304%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.2629 3.0055

上日 2.2549 3.0205

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9730/2.9010

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9180/2.8630

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3670/3.3040 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>