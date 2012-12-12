中国债市: 短期信用债收益率下行,部分机构着手为明年建仓

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月12日电---中国银行间债市周三信用债交投较前活跃,部分短融及中票收益率有所下行,源于机构着手为明年建仓做准备.而利率债仍受制于经济转暖,延续弱势整理市况.
交易员指出,鉴于目前经济回升速度缓慢,且基本面因素已充分反应,市场预计信用债收益率再大幅上涨的可能性较有限,因此以券商和基金为主的投资者在年底逐步介入期限相对较短的信用债为明年建仓.
"今天短融和中票的(收益率)下来了,年底了,机构为明年建仓.主要是经济反弹速度没那么快,预计后续收益率上不了太多了,而且资金面也允许(买入债券)."北京一银行交易员称.
针对利率债市场,华南一银行交易员表示,今日招标的10年期国债结果并未超出预期,并未带动利率债走出弱势盘整的状态.
业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币10年期固息国债,中标利率为3.55%,接近此前3.56%的市场预测均值;边际中标利率为3.58%,首场投标倍数为1.81倍.[ID:nSB2138131]
中国银行间市场周三期限在一个月内的质押式回购利率CNREPO=CFXS变动有限,不过跨年资金需求渐显旺,一个月期回购利率呈震荡走升之势.[CN/CN]
剩余期限约0.02年的短融11闽能源CP002券最新成交CN041159025=CFXS在3.1980%,前收市日尾盘报在4.1304%
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.2629 3.0055
上日 2.2549 3.0205
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9730/2.9010
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9180/2.8630
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3670/3.3040 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。