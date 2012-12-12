更新版 1-中国汇市: 人民币宽幅振荡收低未触涨停,大行继续强力购汇

(新增收盘报价和评论)

* 人民币收低,盘间振荡幅度宽达240个基点(bp)

* 三周来首次于盘间未触及波幅上限

* 大行美元买盘较强

* 客盘稍显均衡,总体仍偏结汇

路透北京12月12日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周三在宽幅振荡后收低,三周以来首次在盘间未触及波幅区间上限.交易员称,客盘方面虽偏向净结汇,但大行美元买盘持续强劲,预计短期内即期汇价可能在6.25元上方盘整.

上海两位银行交易员称,午盘仍有中资大行大举购进美元,向上急拉美元价格至接近6.26元.其中一位交易员称,"这可能说明监管层心里有个价位标准,要做到那个标准."

该交易员续称,虽然境外QE(量化宽松)扩大已是定局,但是美国总统奥巴马连任以后政治因素在减退,央行适度的控制汇价也合情合理;预计短期内即期美元价格在6.25元上方会盘旋.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2518 6.2348 6.2588 6.2883 6.2906 6.2460

多位交易员称,从中间价来看,短期监管层仍有意保持即期汇率相对稳定.在本周涨停打开价格改善后客户结汇增多,购汇需求也担心人民币进一步走贬而增加,即便整体仍偏向结汇,较之前期也显得更加均衡.短期内若无更大力度干预,在当前位置附近觅得新的平衡可能性较大.

美元/人民币掉期升水点数连续两日全线大幅下挫,其中一年期最多跌近1,000个点子(bp),触发连锁止损,美元多头血流成河,盘面之惨烈为近两年少见.市场人士并预计,目前这种即期不会大动,掉期继续走软的局势可能还将进一步延续至春节前.[ID:nSB2138455]

东京汇市美元兑高收益货币周三徘徊在数月低点附近,因市场押注美联储(FED)将在今日稍晚宣布更进一步的刺激举措.[FRX/CN]

以下为北京时间16:56,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3130/60 6.3180

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2285/90 6.2250

境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报920点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3438元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良/林高丽

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