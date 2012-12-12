《中国新债预测》进出口行五年固息债利率预测均值4.07%,接近二级市场

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 招标品种: 进出口行五年固息金融债
* 发行金额: 219.2亿元人民币
* 预测均值: 4.07%
* 预测区间: 4.03%-4.11%
* 招标时间: 13日(周四)10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商)
路透上海12月12日电---中国进出口银行周四将招标发行五年期固息债.路透调查显示,该期限金融债收益率已处在年内高位,对配置机构较有吸引力,只是目前市场方向不甚明朗,或致明日新债中标利率仍可能向二级水平靠拢,预测均值落在4.07%.
不过也有交易员指出,近来市场流动性持续宽松,加之可能会有部分机构为完成承销额或排名考虑而加大投标力度,或致中标利率被压低.
北京一券商研究员预计,明日五年期债利率应"接近或者略低于二级市场.(因)现在市场没啥方向,比较平静."
今日上午财政部招标的10年期固息国债,中标利率3.55%,基本符合预期,亦接近二级水平.[ID:nSB2138411]另外,从是次金融债设定发行规模来看,本期债很可能是进出口行今年最后一期公开发行.
上海一银行交易员补充到,若有承销机构出于完成全年承销额等因素,加大投标力度,则有可能压低中标利率.
中债登银行间固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新收益率报4.0683%,剩余期限为4.58年的进出口行固息金融债120309券最新报价tCN120309=CFXM为4.10%/4.04%.
本期债券为进出口行今年第26期金融债,具体条款如下:
第26期
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发行金额 219.2亿元
追加发行 无
期限/计息方式 五年/固息
招标时间 12月13日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 2013年1月16日
发行期 2012年12月13日-2013年1月16日
上市日 2013年1月22日
基本承销额 无
----------------------------------------------------------------(完)
--发稿 徐永/李宏薇; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。