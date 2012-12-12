重温稿-《中国新债预测》进出口行五年固息债利率预测均值4.07%,接近二级市场

* 招标品种: 进出口行五年固息金融债

* 发行金额: 219.2亿元人民币

* 预测均值: 4.07%

* 预测区间: 4.03%-4.11%

* 招标时间: 13日(周四)10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商)

路透上海12月12日电---中国进出口银行周四将招标发行五年期固息债.路透调查显示,该期限金融债收益率已处在年内高位,对配置机构较有吸引力,只是目前市场方向不甚明朗,或致明日新债中标利率仍可能向二级水平靠拢,预测均值落在4.07%.

不过也有交易员指出,近来市场流动性持续宽松,加之可能会有部分机构为完成承销额或排名考虑而加大投标力度,或致中标利率被压低.

北京一券商研究员预计,明日五年期债利率应"接近或者略低于二级市场.(因)现在市场没啥方向,比较平静."

今日上午财政部招标的10年期固息国债,中标利率3.55%,基本符合预期,亦接近二级水平.[ID:nSB2138411]另外,从是次金融债设定发行规模来看,本期债很可能是进出口行今年最后一期公开发行.

上海一银行交易员补充到,若有承销机构出于完成全年承销额等因素,加大投标力度,则有可能压低中标利率.

中债登银行间固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新收益率报4.0683%,剩余期限为4.58年的进出口行固息金融债120309券最新报价tCN120309=CFXM为4.10%/4.04%.

本期债券为进出口行今年第26期金融债,具体条款如下:

第26期

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发行金额 219.2亿元

追加发行 无

期限/计息方式 五年/固息

招标时间 12月13日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 2013年1月16日

发行期 2012年12月13日-2013年1月16日

上市日 2013年1月22日

基本承销额 无

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