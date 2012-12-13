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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 11:11 BJT

新债招标: 中国进出口行五年固债利率4.05%,略低于预测均值--业内人士

路透上海12月13日电---业内人士周四透露,中国进出口银行稍早招标的219.2亿元人民币五年期固息债,中标利率为4.05%,略低于此前4.07%的市场预测均值.

业内人士并透露,该期债的投标倍数为1.42倍.

该期债券为进出口行今年第26期金融债,具体条款如下:

第26期

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发行金额 219.2亿元

追加发行 无

期限/计息方式 五年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 2013年1月16日/2013年1月16日

发行期 2012年12月13日至2013年1月16日

上市日 2013年1月22日

基本承销额 无

----------------------------------------------------------------(完)

--发稿 徐永; 审校 张喜良

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