中国经济: 十二五循环经济发展规划通过,将完善财税金融等政策--国务院

欧洲汇市：英镑兑美元跌至七周低位，因英国服务业PMI较预期疲软
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五触及七周低位，因美国不久加息的预期提振美元，且更多数据显示英国经济可能失去动能，服务业数据在今日公布。
路透北京12月12日电---中国国务院周三召开常务会议,讨论通过"十二五"(2011-2015年)循环经济发展规划,要求完善财税、金融、产业、投资、价格和收费政策,健全法规标准,建立统计评价制度,加强监督管理.
中国国务院总理温家宝主持会议并指出,今后一个时期,要围绕提高资源产出率,健全激励约束机制,积极构建循环型产业体系,推动再生资源利用产业化,推行绿色消费,加快形成覆盖全社会的资源循环利用体系.
会议明确了发展循环经济的主要目标、重点任务和保障措施,包括构建循环型工业体系,促进清洁生产、源头减量,实现能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用.
构建循环型农业体系,在农业领域推动资源利用节约化、生产过程清洁化、产业链接循环化、废物处理资源化,形成农林牧渔多业共生的循环型农业生产方式,改善农村生态环境,提高农业综合效益.
构建循环型服务业体系,推进社会层面循环经济发展.完善再生资源和垃圾分类回收体系,推行绿色建筑和绿色交通行动.充分发挥服务业在引导树立绿色低碳循环消费理念、转变消费模式方面的作用.(完)
--发稿 沈燕; 审校 林高丽
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五触及七周低位，因美国不久加息的预期提振美元，且更多数据显示英国经济可能失去动能，服务业数据在今日公布。
路透3月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 303.0 17 307.0 - * 4月 294.4 49 300.0 4 * 5月 287.0 133 293.2 9 * 6月 281.8 267 288.0 44 * 7月 275.6 1615 283.1 367 * 8月 272.9 5093 279.9 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
路透约翰内斯堡3月3日 - 南非兰特周五上涨，把握美元下滑的机会扳回部份上日录得的跌幅。美国本月升息的可能性日益增强，令兰特面临越来越大的压力，导致兰特昨日下跌。