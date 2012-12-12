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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 18:56 BJT

中国经济: 十二五循环经济发展规划通过,将完善财税金融等政策--国务院

路透北京12月12日电---中国国务院周三召开常务会议,讨论通过"十二五"(2011-2015年)循环经济发展规划,要求完善财税、金融、产业、投资、价格和收费政策,健全法规标准,建立统计评价制度,加强监督管理.

中国国务院总理温家宝主持会议并指出,今后一个时期,要围绕提高资源产出率,健全激励约束机制,积极构建循环型产业体系,推动再生资源利用产业化,推行绿色消费,加快形成覆盖全社会的资源循环利用体系.

会议明确了发展循环经济的主要目标、重点任务和保障措施,包括构建循环型工业体系,促进清洁生产、源头减量,实现能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用.

构建循环型农业体系,在农业领域推动资源利用节约化、生产过程清洁化、产业链接循环化、废物处理资源化,形成农林牧渔多业共生的循环型农业生产方式,改善农村生态环境,提高农业综合效益.

构建循环型服务业体系,推进社会层面循环经济发展.完善再生资源和垃圾分类回收体系,推行绿色建筑和绿色交通行动.充分发挥服务业在引导树立绿色低碳循环消费理念、转变消费模式方面的作用.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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