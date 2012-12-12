中国经济: 十二五循环经济发展规划通过,将完善财税金融等政策--国务院

亚洲橡胶：3月3日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 303.0 17 307.0 - * 4月 294.4 49 300.0 4 * 5月 287.0 133 293.2 9 * 6月 281.8 267 288.0 44 * 7月 275.6 1615 283.1 367 * 8月 272.9 5093 279.9 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G