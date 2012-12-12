中国债市: 利率互换小幅波动中曲线略陡,盘中受到外汇掉期市场的影响

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京12月12日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周三小幅波动中曲线略陡,盘中先跌后涨.市场人士表示,IRS市场交投偏清淡,盘中受到外汇掉期市场的影响,但全天整体波动有限.
"今天市场受FX Swap(外汇掉期)的影响比较多,上午一年期(Swap掉期升水)掉下来了,IRS短端也扔得比较凶,"上海一外资银行交易员称,"下午掉期点子又上去,七天(回购)定盘利率也稳在那里,激情过后,曲线总体变化不大,就是有点变陡.
针对IRS与外汇掉期市场的联动,北京一大型银行交易员表示,掉期点数显示出两种货币间的利差,这个利差的波动,会影响到以这两种货币结算的资产利率.
外汇交易中心的数据显示,美元/人民币掉期CNYXSWP=CFXS中一年期掉期升水周三上午一度深幅下探,后逐步抬升,收报920点.
中国境内即期及掉期市场这两天出现翻云覆雨的变化.其中一年期一度最多跌近1,000个点子(bp),触发连锁止损,美元多头血流成河,盘面之惨烈为近两年少见.[ID:nSB2138455]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.3300/ 3.4600 3.2850/ 3.3760 3.4190/ 3.5080 3.5550/ 3.6480 3.5350/ 3.8725
周二 3.4080/ 3.5300 3.3500/ 3.4450 3.4800/ 3.5800 3.6100/ 3.7075 3.5680/ 3.9260
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变动 -0.0780/-0.0700 -0.0650/-0.0690 -0.0610/-0.0720 -0.0550/-0.0595 -0.0330/-0.0535
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。