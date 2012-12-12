中国债市: 利率互换小幅波动中曲线略陡,盘中受到外汇掉期市场的影响

路透北京12月12日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周三小幅波动中曲线略陡,盘中先跌后涨.市场人士表示,IRS市场交投偏清淡,盘中受到外汇掉期市场的影响,但全天整体波动有限.

"今天市场受FX Swap(外汇掉期)的影响比较多,上午一年期(Swap掉期升水)掉下来了,IRS短端也扔得比较凶,"上海一外资银行交易员称,"下午掉期点子又上去,七天(回购)定盘利率也稳在那里,激情过后,曲线总体变化不大,就是有点变陡.

针对IRS与外汇掉期市场的联动,北京一大型银行交易员表示,掉期点数显示出两种货币间的利差,这个利差的波动,会影响到以这两种货币结算的资产利率.

外汇交易中心的数据显示,美元/人民币掉期CNYXSWP=CFXS中一年期掉期升水周三上午一度深幅下探,后逐步抬升,收报920点.

中国境内即期及掉期市场这两天出现翻云覆雨的变化.其中一年期一度最多跌近1,000个点子(bp),触发连锁止损,美元多头血流成河,盘面之惨烈为近两年少见.[ID:nSB2138455]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.3300/ 3.4600 3.2850/ 3.3760 3.4190/ 3.5080 3.5550/ 3.6480 3.5350/ 3.8725

周二 3.4080/ 3.5300 3.3500/ 3.4450 3.4800/ 3.5800 3.6100/ 3.7075 3.5680/ 3.9260

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变动 -0.0780/-0.0700 -0.0650/-0.0690 -0.0610/-0.0720 -0.0550/-0.0595 -0.0330/-0.0535

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完)