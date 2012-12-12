中国电力: 跨省区电能交易基本规则明年起试行,均应采取市场化方式

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透北京12月12日电---中国电力市场化终于迈出重要一步.中国电力监管委员会周三发布跨省跨区电能交易基本规则(试行),跨省跨区电能交易购电主体原则上均应采取市场化的交易方式,并从明年1月1日起试行.
电监会网站刊登的公告称,省级电网公司以及符合条件的独立配售电企业和电力用户均可以作为跨省跨区电能交易购电主体,跨省跨区电能交易市场主体分为售电主体、输电主体和购电主体.
售电主体主要为已取得发电业务许可证的发电企业,以及受发电企业委托的电网企业;输电主体为已取得输电业务许可证的电网企业;购电主体为省级电网公司,以及符合条件的独立配售电企业和电力户.
《规则》强调,发电企业应直接在电力交易平台上参与跨省跨区电能交易,省电网企业一般不得代理省内发电企业参与跨省跨区电能交易.跨区、跨省电能交易同时组织时,年度交易优先保证清洁能源消纳利用.
《规则》由七章组成,包括总则、交易组织和申报、交易方式及排序原则、合同执行与调整、交易价格与输电费用、监管措施和附则,共32条.
近年来,尽管中国电力企业规模不断扩大,但"市场煤计划电"的困扰屡屡使得煤价一涨,电力企业就陷入亏损的窘境,电力市场化的呼声一直不断.(完)
欲参看更多细节,请点选电监会网站(here)
--发稿 沈燕; 审校 林高丽
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