香港新股: 惠生控股今启动上市路演,拟募资至多21.1亿港元--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透12月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，惠生控股将于今天启动香港上市路演，拟募集资金不超过21.1亿港元（2.73亿美元）。
该公司是次拟发行6亿股，占发行后总股本的15%，其中80%为新股，20%为旧股。参考价格区间为2.78-3.53港元，相当于7-10倍的2013年市盈率。定价日在12月19日。
惠生控股是一家专注于能源及石化行业的工程公司，是次已经寻得三位基石投资者认购总额达5,000万美元的股份，包括周大福（2,000万美元）、Peterson（2,000万美元）和Element（1,000万美元）。
交银国际、花旗(C.N)和德银(DBKGn.DE)负责安排是次发行。(完)
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--整理 张喜良; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。