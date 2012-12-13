香港新股: 惠生控股今启动上市路演,拟募资至多21.1亿港元--IFR

路透12月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，惠生控股将于今天启动香港上市路演，拟募集资金不超过21.1亿港元（2.73亿美元）。

该公司是次拟发行6亿股，占发行后总股本的15%，其中80%为新股，20%为旧股。参考价格区间为2.78-3.53港元，相当于7-10倍的2013年市盈率。定价日在12月19日。

惠生控股是一家专注于能源及石化行业的工程公司，是次已经寻得三位基石投资者认购总额达5,000万美元的股份，包括周大福（2,000万美元）、Peterson（2,000万美元）和Element（1,000万美元）。

交银国际、花旗(C.N)和德银(DBKGn.DE)负责安排是次发行。(完)

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