中国新债: 天津银行拟发至多27亿元次级债,10年和15年期各半--IFR

路透12月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，天津银行亦将加入年末商业银行次级债大军。该行总额不超过27亿元人民币（4.32亿美元）双品种次级债已获银监会批文。

接近交易人士表示，本期次级债初设13.5亿元10年期（附5年末有前提条件的发行人赎回权）品种和13.5亿元15年期（附第10年末有前提条件的发行人赎回权）品种。发行人有权在两个品种初始发行规模之间进行全额回拨。

其中，5+5年期品种预设区间为5.3%-5.8%，10+5年期品种预设区间为5.5%-6.0%。本期次级债不含转股或减记条款。

中金担任是次交易独家主承销商。联合资信给予债项和发行人信用评级分别为AA和AA+级。(完)

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